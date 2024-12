CAMEROUN :: Le riz SANA 25% Thaï réhabilité sur le marché après validation des normes sanitaires :: CAMEROON

Le marché camerounais accueille à nouveau le riz SANA 25% Thaï suite à une décision officielle du Ministre du Commerce, Luc Magloire Atangana. Cette annonce, communiquée le 20 décembre 2024, met fin à une période d'incertitude pour ce produit prisé des consommateurs camerounais.

La réintégration du produit sur le marché fait suite à une évaluation rigoureuse menée par les autorités compétentes. Le contrôle qualité effectué conjointement par le Centre Technique Agroalimentaire (CTA) du Cameroun et les services du MINADER a confirmé la conformité du produit aux normes en vigueur. Cette validation atteste de la sécurité alimentaire du riz SANA 25% Thaï pour la consommation humaine.

L'affaire avait débuté suite à la découverte d'une opération frauduleuse d'ensachage dans le quartier Bomono à Douala, où du riz destiné à l'alimentation animale était détourné vers la consommation humaine. Il est important de noter que ces activités illégales n'avaient aucun lien avec la société Green Valley Sarl, propriétaire légitime de la marque SANA.

Les acteurs du commerce équitable au Cameroun ont souligné que la contrefaçon dont le riz SANA a été victime témoigne paradoxalement de sa popularité auprès des consommateurs. Cette reconnaissance du marché, établie depuis 2019, démontre l'attachement des Camerounais à cette marque qui a su gagner leur confiance par sa qualité constante.

Green Valley Sarl, entreprise citoyenne engagée dans le respect des normes éthiques et sanitaires, sort renforcée de cette épreuve. La levée de l'interdiction confirme son professionnalisme et son engagement envers la qualité de ses produits. Cette décision ministérielle permet de dissiper les doutes et de réaffirmer la position de l'entreprise en tant qu'acteur responsable du secteur agroalimentaire camerounais.

Cette réhabilitation permet au riz SANA 25% Thaï de reprendre sa place sur les étals, pour le plus grand bénéfice des consommateurs qui apprécient ce produit depuis plusieurs années. L'entreprise maintient son engagement envers la qualité et la satisfaction de sa clientèle, tout en renforçant ses mesures contre la contrefaçon.