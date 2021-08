CAN Total Energies 2021 : Le Cameroun gagne le premier tour :: CAMEROON

Le tirage au sort effectué ce 17 août 2021 à Yaoundé a permis d’avoir des groupes plus ou moins équilibrés. A côté du match d’ouverture Cameroun-Burkina Faso, on aura des duels alléchants entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Ghana et le Nigeria et l’Egypte.

Les dés sont jetés ! A quelques mois de la 33è édition de la coupe d’Afrique des nations(CAN) que va abriter le Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022, les 24 pays qualifiés sont d’ores et déjà fixés sur l’identité de leurs adversaires du premier tour. Les différentes combinaisons de la première phase de cette prestigieuse compétition ont été établies à l’issue du tirage au sort effectué au palais des congrès à Yaoundé.

On sait désormais que le tenant du titre(Algérie) va évoluer dans le groupe E. On y retrouve des adversaires de poids comme la Côte d’Ivoire (vainqueur en 1992 et 2015), mais aussi des pays comme la Sierra Leone (3è participation) et la Guinée Equatoriale (3è participation) qui ne manquent pas d’ambitions dans ce rendez-vous.

«Nous sommes tombés dans une poule coriace. Mais nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Tous les matchs seront très importants pour nous. Nous allons les prendre tous très au sérieux. C’est la première fois que nous allons jouer une CAN loin de nos installations, de notre public. Ce sera une belle expérience pour nous. Nous connaissons bien la Côte d’Ivoire. C'est une équipe très solide. Nous les avions déjà affrontés en 2012 en quarts de finale. Ils ont pris le dessus sur nous mais, ce sera une occasion pour nous de prendre notre revanche. La Sierra Leone quant à elle est une équipe en progrès », a confié Juan Micha, le sélectionneur de la Guinée Equatoriale, au micro de nos confrères de RFI.

Pour Patrice Beaumelle, il n’est pas question de prendre ce groupe à la légère. Après le tirage au sort, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire s’est montré suffisamment prudent, au regard de la qualité des adversaires de son groupe. « On se retrouve avec un géant d'Afrique et deux équipes, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale qui ont fini second dans leur poule de qualification. J’ai beaucoup de respect pour ces sélections. C’est une poule relevée. L’Algérie est favorite évidemment. Cela va donner des matchs disputés, avec des football très différents. J’ai hâte d’y être. On va se préparer pour vendre très cher notre peau », a-t-il noté

Dans le groupe A, le pays organisateur va aller à la conquête de sa sixième couronne continentale, en affrontant le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Cap Vert au premier tour. Même si ces adversaires sont moins capés que le Cameroun sur le papier, Jacques Songo’o pense que rien ne sera acquis d’entrée de jeu. «Les gens pensent que ce sera facile pour le Cameroun. Aujourd’hui, il n’y a plus de petite équipe. Personne ne peut se sentir épargné. On peut aussi se retrouver dans cinq mois avec des blessés », a indiqué l’ancien portier des lions indomptables et champion d’Afrique en 1984, 1988 et 2022. De son côté, Roger Milla reste très optimiste et pense que la nouvelle génération peut surprendre à domicile. «J’ai confiance parce qu’en 2017, personne ne voyait les Lions indomptables parmi les favoris. Et nous avons gagné. Ils ont suivi nos conseils. Et je suis certain que ces garçons feront tout pour aller jusqu’au bout », a-t-il souligné.

Dans le groupe B, le Sénégal (malheureux finaliste de 2019 en Egypte) va affronter le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Pour sa première participation à une phase finaliste de coupe d’Afrique, la sélection des Comores est tombée dans un groupe très relevé avec de gros calibres comme le Ghana, le Maroc et le Gabon. Absent à la CAN depuis sa dernière participation en 2012, le Soudan va croiser le fer avec le Nigéria, l’Egypte et la Guinée Bissau dans le groupe D.

«L’Égypte et le Nigeria sont des puissances footballistiques. La Guinée Bissau n’est pas une nation à négliger, parce qu’ils ont bataillé pour se qualifier. Donc nous avons un gros défi à relever. Il y a encore beaucoup de travail en perspective. Nous sommes sur une bonne progression. Si nous faisons une bonne préparation, nous pouvons surprendre. Tout le monde nous donne perdants », a relevé Hamal Hamid Ibrahim Shaddad, le président de la fédération soudanaise de football.

Pour le reste, le groupe F est composé de la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et de la Gambie. Les rencontres de la compétition vont se jouer dans les villes de Yaoundé, Douala, Limbé, Garoua et Bafoussam.