CAMEROUN :: Convoqué au tribunal criminel, CYRUS NGO’O le DG du PAD embarrasse :: CAMEROON

Le signal vient du procureur général auprès du tribunal criminel spécial (TCS) qui prescrit l’ouverture d’une enquête pour détournement de deniers publics au port de Douala. Le Directeur du Port Autonome de Douala Cyrus Ngo’o, y est convoqué le 18 Aout pour être entendu en qualité de suspect.

Cyrus Ngo’o ira-t-il en prison ? Pourquoi ? Quand on sait que le tribunal criminel spécial a été créé dans le cadre d’une campagne d’assainissement des mœurs publiques avec pour but essentiel la lutte contre la corruption, il y a lieu de s’interroger sur la lettre-convocation du TCS servie au Directeur du port de Douala. Du coup on se souvient d’une récente affaire qui l’oppose à l’entreprise Cana Bois au terme de laquelle il a été déclaré « coupable d’abus de fonction et de concussion et condamne à̀ 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans » Et aussi cette autre affaire qui oppose le PAD à DIT du groupe Bolloré au sujet de la concession du terminal à conteneurs. Dans laquelle DIT a eu plusieurs fois gain de cause devant le tribunal. Seulement, au-delà de ces ennuis judiciaires, Cyrus Ngo’o est présenté comme un manager qui est venu transformer le Port de Douala. Dans son édition consacrée au Port de Douala, le courrier Diplomatique parle de « Mercenaires de la justice et les nègres de maison veulent en découdre avec Cyrus Ngo’o contre les intérêts du Cameroun »

Afrique Moyen-Orient Magazine qui lui emboite le pas pointe du doigt le « coup de la France » Pour ce Magazine, l’homme d’affaire Bolloré ne supporte pas son éviction du pour de Douala. Tout en évoquant un bilan de Cyrus Ngo’o plutôt élogieux : 45 milliards pour l’acquisition de 6 engins nautiques, 10 milliards pour un nouvel appontement pétrolier sur Duc d’albe, deux grues à quai à la RTC, 23 milliards de chiffre d’affaires au premier mois de gestion de la RTC.

Et pourtant, le tribunal criminel special a prescrit une enquête pour détournements de deniers publics au Port de Douala, avec pour principal suspect le DG Cyrus Ngo’o. À la suite, Le journal Kalara, spécialisé dans les affaires judiciaires donne « Pourquoi Cyrus Ngo’o est convoqué au TCS ». Le Dg du Pad est accusé par un huissier de Justice réputé proche du ministre de la Justice. En cause, les sorties de fonds des caisses de l’entreprise jugées frauduleuses dans le cadre d’un marché spécial attribué de gré à gré par Ferdinand Ngoh Ngoh. Un parfum de lutte des clans plane sur le dossier.

Ce qui fait dire à Emergence que « Cyrus Ngo’o dans de sales draps ». Le directeur général du Port Autonome de Douala est attendu au TCS dans le cadre d’une affaire de détournement de derniers publics. Face à ce qu’il qualifie comme déchéance, L’indépendant s’interroge « Lâché par le système ? ». Sur instructions du Procureur général près le Tribunal criminel spécial (TCS), le Dg du Port autonome de Douala (Pad), est convoqué ce 18 août 2021 comme suspect, pour détournement de deniers publics dans le cadre d’une enquête conduite par la Division du Corps Spécialisé d’Officiers de Police Judiciaire du TCS.

Le Point Hebdo le présente comme l’agneau du sacrifice : « L’immolé... ». Le directeur général du Port Autonome de Douala fait l’objet ces derniers mois, de procès kafkaïens dont la récurrence et les sentences laissent clairement transparaitre, qu’il a été programmé pour être broyé par une machine Judiciaire subitement devenue folle. Son crime de lèse-majesté : protéger bec et ongles, les intérêts d’un pays en quête d’émergence et dont le port a été pris en otage par un prédateur qui bénéficie de puissantes complicités locales, et des réseaux apatrides qui plombent les flancs d’un pouvoir à bout de souffle. Comme si cela ne suffisait pas, ces entrecroisements malfaisants viennent de sortir l’artillerie lourde, en appelant le Tribunal criminel spécial (TCS) en renfort. Le président Paul Biya laissera-t-il prospérer cette imposture ?