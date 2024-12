CAMEROUN :: Me Alice Nkom reporte sa convocation devant le préfet du Wouri au 10 janvier 2024 :: CAMEROON

Dans un nouveau rebondissement qui marque l'actualité camerounaise, Me Alice Nkom, figure emblématique du barreau camerounais, a décliné pour la seconde fois consécutive la convocation préfectorale émise par le préfet du Wouri, Mvogo Sylyac. Cette décision, qui suscite de nombreuses réactions dans la sphère juridique nationale, s'explique par l'indisponibilité d'un membre de son équipe de défense.

La célèbre avocate camerounaise, connue pour son engagement dans la défense des droits humains, était initialement attendue ce jeudi à 10 heures dans les locaux de la préfecture à Bonanjo. Cette convocation, dont les motifs précis n'ont pas été publiquement détaillés, s'inscrit dans un contexte particulier des relations entre le barreau et les autorités administratives du Wouri.

Me Nkom, faisant valoir ses droits à une défense pleine et entière, a proposé une nouvelle date pour cette rencontre, fixée au 10 janvier 2024. Cette proposition témoigne de sa volonté de coopérer avec les autorités administratives tout en préservant ses droits fondamentaux en tant que justiciable.

Cette situation met en lumière les enjeux complexes qui caractérisent les rapports entre les différentes institutions de l'État et les auxiliaires de justice au Cameroun. Elle soulève également des questions importantes sur l'indépendance de la profession d'avocat et les mécanismes de dialogue entre l'administration et les professionnels du droit.