Dans une vidéo qui fait la boucle des réseaux sociaux, l’on aperçoit deux policiers qui se livrent à une altercation physique. Les deux hommes arborant leurs tenues de service, s’enroulent au sol, au regard stupéfaits des spectateurs.

Pour Shanda Tonmé par ailleurs, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) "les éléments auteurs de ce cinéma de mauvais goût assimilable à la trahison de la république, doivent tout simplement être révoqués"

Pour l’heure, l'on n’a pas encore pu localiser le lieu où s’est déroulée cette scène dont la vidéo est devenue virale sur la toile

Shanda Tonme vient d'interpeller à propos Monsieur le Délégué général à la sureté nationale

Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR)

Yaoundé, le 18 décembre 2024

Monsieur le Délégué général à la sureté nationale

Recommandation de mesures disciplinaires urgentes contre deux policiers indignes

REVOCATION TOUT SIMPLEMENT APRES UNE SUSPENSION DE SIX MOIS SANS SOLDE

Monsieur le Délégué général à la sureté nationale,

J’ai l’honneur de vous exprimer ma stupéfaction personnelle, ajoutée à la colère légitime et difficile à contenir des citoyennes et des citoyens, au regard des images en circulation sur les réseaux sociaux, mettant en scène deux policiers en train de se livrer à une bagarre mortelle. L’action a lieu en pleine rue, devant un public médusé. Ils ne sont autre chose que des tueurs, puisqu’on voit l’un d’eux porter un coup de pied sur la tête de son collègue déjà à terre. Alors, qu’en sera-t-il pour le citoyen ordinaire, opposé à ces genres de brutes ?

C’est d’autant plus choquant, que nous sommes depuis un temps, dans une actualité qui interpelle nos consciences, de même que notre sens de l’éducation civique, sur les rapports entre les citoyens et nos forces de défense et de sécurité, que je ne manque aucune occasion de soutenir. Il n’y a plus de doute, que la succession de ces méprises, interroge profondément sur les critères, le sérieux et les termes éthiques et moraux de leurs recrutements.

En tout état de cause, je l’ai souvent dit, et le réitère, que la police, présente dans les rues, constitue la première image que l’on a d’un pays, en débarquant. C’est d’elle que dépend le premier sentiment de l’étranger sur la sécurité, l’organisation et la tranquillité. Elle doit être impeccable. Ceux qui veulent appliquer leurs enseignements de karaté dans la rue, n’ont pas de place dans la police.

En tout état de cause, les éléments auteurs de ce cinéma de mauvais goût assimilable à la trahison de la république, doivent tout simplement être révoqués.

Dans l’urgente attente, hautes et citoyennes considérations./.