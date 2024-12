CAMEROUN :: Inclusion des enfants sourds: L’excellence scolaire s’accroche sur l’arbre de noël au Cersom :: CAMEROON

Des élèves du Centre d’éducation spécialisés des enfants sourds et malentendants ont été honorés au cours d’une cérémonie tenue, le mercredi 18 décembre passé, au campus de Banengo-Bafoussam.

Habitant la commune de Penka-Michel dans le département de la Menoua, Mathieu Kakeu, s’est déplacé en compagnie de son épouse pour venir assister à la cérémonie d’arbre de noël couplée à l’excellence scolaire organisée par le Centre d’éducation spécialisée des enfants sourds et malentendants (Cersom) de Bafoussam. « J’ai mes deux enfants ici au Cersom. C’est pénible. J’apprécie les efforts fournis pour l’initiation des enfants sourds et malentendants à la lecture, au calcul et à la compréhension de la vie. Je souhaite que le gouvernement soutienne cet établissement scolaire », déclare-t-il.

Il s’inscrit dans la même logique qu’Innocent Djonthé, promoteur du Cersom depuis 1986 à Bafoussam. Celui-ci souhaite une collaboration étroite entre les enseignants du Cersom et les parents d’élèves. Il se félicite de l’encagement de madame Nguegang, actuelle présidente de l’association des parents d’élèves de ce centre d’éducation spécialisée. « Cette présidente est disponible. Elle ne cesse de se mouvoir pour la bonne marche de l’établissement. Tout ce que l’on fait ici, on la voit », soutient-il.

Emile Talla, coordonnateur du collège privé bilingue du Cersom déplore le faible taux de réussite des apprenants au cours de ce premier trimestre de l’année 204-2025.

Madame Soh, responsable du cycle primaire, avoue aussi que l’assimilation des connaissances n’a pas été effective. Mais, une leur d’espoir se dessine à l’horizon, selon monsieur Innocent Djonthé. «Deux de nos enseignantes du primaire, dont madame Gaëlle Ngassa, ont suivi, pendant deux semaines, une formation pédagogique animée par des experts Hollandais à Yaoundé. Avec les enseignants fournis par le Pr Kengné à la veille de la rentrée scolaire, nous espérons que le système va se mettre progressivement en place. Les résultants vont suivre. Je veux juste que les uns et les autres mettent les mains dans les poches pour faire un geste de soutien envers le Cersom. Nous savons que les temps sont durs. Faites un effort pour nous soutenir en matière de nutrition des enfants qui se trouvent dans notre internat», fait savoir Innocent Djonthé. Il tend ainsi les mains vers des éventuels partenaires financiers.

Jean Pierre Tcheugoum, chef d’agence de Cca Bank à Bafoussam, a assisté à assister à cette cérémonie et a promis de rendre compte à sa hiérarchie pour une éventuelle réaction positive.

Avant la remise des parchemins aux meilleurs lauréats aux différents examens officiels de fin de cycle issus du Cersom, les enfants sourds et malentendants, dans une ambiance d’arbre de noël, ont, à travers des sketchs en hommage à l’enfant Jésus, des poèmes, des pas de danse et des démonstrations de leur apprentissage, communié avec le public en exprimant leur joie de vivre et leur élan d’inclusion sociale.