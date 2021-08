SUISSE :: Manifestation anti Biya à Genève: Une autre marche est prévue le 28 août prochain :: SWITZERLAND

Une nouvelle manifestation contre Biya été autorisée à Genève. L’annonce a été faite par l’écrivain camerounais Patrice Nganang.

Dans une récente sortie, il a également donné quelques précisions notamment sur le nombre de personnes attendues.

Une nouvelle manifestation contre Paul Biya aura lieu le 28 août prochain à Genève en Suisse, où se trouve le président camerounais depuis un mois. C’est une autre manifestation qui vient s’ajouter à celle du 17 juillet dernier, où la Brigade anti-sardinard avait pris d’assaut l’hôtel intercontinental pour réclamer le retour

de Paul Biya au Cameroun.

Depuis cette dernière tentative, bien d’autres manifestations d’organisations de la diaspora ont eu lieu pour le même motif, mais, l’homme fort d’Etoudi est resté imperturbable. Car, depuis lors, il réside toujours dans cet hôtel qui l’a toujours accueilli en Suisse depuis plus de 25ans

Malgré la persévérance de Paul Biya à rester dans le pays helvétique, les activistes de la diaspora ne baissent pas les bras. Ces derniers continuent de multiplier les manifestations pour atteindre leur objectif. C’est ainsi que le 28 août prochain, une autre marche sera organisée.

L’annonce a été faite par Patrice Nganang ce 11 août. « Nous avons reçu un préavis favorable pour la manifestation du 28 août », a-t-il écrit.

Il a pris le soin d’apporter plus de précisions et de donner les contours de cette manifestation. « Cette manifestation inclue un cortège: départ quai Wilson, en face du palais éponyme – avenue de France – arrivée sur la place des Nations ». Le nombre de personnes attendues oscille entre 500 et 1000.

Horaire

- 14h00: début du rassemblement

-16h00: départ du cortège selon itinéraire ci-joint

- 16h30: arrivée du cortège devant l’UNHCR et sit-in de 15 minutes maximum

- 16h45: départ pour la place des Nations

- 17h00: arrivée sur la place des Nations

- 19h00: fin de la manifestation

Recommandations

- Nous devons nous-même veiller à la sécurité le jour de la manifestation.

Un véhicule avec la sonorisation est autorisé pendant le cortège.

-Les personnes qui viennent avec des cars doivent s’annoncer afin que des places de stationnement leurs soient indiquées.

- Les banderoles et drapeaux sont admis. La distribution des tracts est interdite.

Une autre séance est prévue avec la police le 25 août, le cas échéant, pour caler les derniers détails de la manifestation. Hilaire et moi coordonnons l’organisation sur place et aurons besoin de contributions des différentes délégations pour mieux planifier l’évènement.