Le 4 décembre 2024, Yaoundé a accueilli la première réunion du Comité de suivi du Programme d’Accès aux Services de Santé de la Reproduction (PASSR II). Cette rencontre a réuni des institutions clés, notamment le ministère de la Santé publique ( Minsante), le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Amenagement du territoire ( Minepat ), la KfW, PSI et l’Association camerounaise pour le marketing social ( ACMS), dans le but d’évaluer les avancées du programme et d’orienter ses prochaines étapes.

Le PASSR II a pour mission de rendre les services de santé reproductive plus accessibles, en ciblant particulièrement les femmes et les jeunes. Parmi les sujets abordés figuraient le renforcement des infrastructures, l’éducation des communautés et l’amélioration de la coopération entre les différents partenaires.

Les participants ont mis l’accent sur l’importance de partenariats solides et sur. une coordination efficace pour assurer un impact durable. Cette première réunion marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de ce programme visant à transformer la santé reproductive au Cameroun.

A propos de ACMS

L’Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS) est une ONG de droit camerounais qui accompagne le ministère de la Santé publique, et a pour mission d’agir immédiatement partout où besoin se fait sentir, à travers des solutions novatrices pour aider les communautés à construire leur bien-être.

L’ACMS est une ONG autonome, une force motrice et un acteur majeur qui répond efficacement aux défis de développement en synergie avec les autres acteurs, pour le bien-être des communautés.

Depuis 27 ans, l’ACMS met en oeuvre des interventions dans les domaines de la Santé Sexuelle et Reproductive, la prévention et le traitement du Paludisme, la lutte contre le VIH/SIDA; les Hépatites B et C, enfin la santé globale.

Ses actions sont basées sur les valeurs d’Intégrité, de Respect, d’Egalité et d’Efficacité.