CAMEROUN :: Préparation militaire simplifiée : 445 apprenants de la NASLA en fin de formation :: CAMEROON

La cérémonie de clôture s’est tenue le 6 décembre 2024 à Mutengene

L’École Nationale de l’Administration Locale (NASLA) a célébré, le 6 décembre 2024 à Mutengene, dans la région du Sud-Ouest- Cameroun, la fin de la formation militaire simplifiée de la deuxième promotion de ses stagiaires. Pendant 30 jours, du 7 novembre au 6 décembre, 445 apprenants ont suivi un programme intensif associant théorie et pratique. Cette formation visait à renforcer leur esprit civique et leur capacité à assumer les responsabilités inhérentes à l’administration publique.

Lors de la cérémonie, le directeur général de la NASLA, Tanyitiku Enohachuo Bayee, a insisté sur les valeurs fondamentales inculquées aux stagiaires tout au long de cette formation : discipline, respect de la hiérarchie, civisme et patriotisme. Ces qualités, a-t-il souligné, sont essentielles pour faire d’eux des agents publics exemplaires. « Vous avez acquis des compétences qui vous permettront de servir votre pays avec dignité et respect », a-t-il déclaré, saluant le professionnalisme des formateurs ainsi que la qualité des enseignements dispensés. Il a exhorté les stagiaires à rester fidèles à ces valeurs dans l’exercice de leurs fonctions. « Faites preuve d’exemplarité, de discipline et de respect des institutions, non seulement durant votre séjour à la NASLA, mais tout au long de votre carrière », a-t-il ajouté.

Cette formation qui a pour but de préparer des agents compétents capables d'assurer la sécurité et de promouvoir bonne gouvernance au sein des Collectivités territoriales décentralisées, constitue un levier important pour renforcer les compétences des agents publics, notamment dans un contexte de décentralisation et de développement local. Elle les prépare à relever les défis auxquels ils seront confrontés sur le terrain.

Le Directeur Général a saisi l’occasion pour remercier le commandant du centre de formation et d’application de la police (CIAP) pour le soutien apporté tout au long du programme.

La cérémonie s’est achevée sur une note d’optimisme, avec des engagements renouvelés des apprenants à servir le Cameroun avec diligence et intégrité.