CAMEROUN :: Quand les marques s’accrochent aux influenceurs :: CAMEROON

Ceux qu’on considère comme des stars des réseaux sociaux sont devenus incontournables dans les stratégies de communication des entreprises.

D ’après des estimations d’experts en marketing, au moins 50% des entreprises intègrent aujourd’hui les leaders d’opinion dans leurs actions digitales de marketing, communication ou relations publiques. Les influenceurs notamment sont désormais considérés au même titre que les médias classiques. Comme la télévision, la presse écrite, la radio u l’affichage, ces férus des réseaux sociaux portent les messages des entreprises et sont le plus souvent choisis comme égéries de plusieurs marques. Les organisations n’hésitent plus à faire appel à ces influenceurs dont la force est qu’ils sont suivis par des millions de personnes sur leurs plateformes digitales.

L’exemple le plus récent est celui d’une entreprise brassicole qui a sollicité l’influenceuse Coco Emilia égérie de sa marque d’eau. Avec plus d’un million d’abonnés sur Instagram et plus de 400 mille sur facebook, Coco Emilia est comptée parmi les femmes camerounaises les plus suivies sur le web. On pourrait également évoquer le cas de Muriel Blanche qui avait été choisie comme égérie d’une marque d’épices en 2018, simplement grâce à la web série « Pakgne » dont elle était la principale actrice.

Dans le lot de ceux considérés comme des influenceurs, on retrouve des célébrités du monde des sports, de la musique, du cinéma mais aussi des blogueurs et de plus en plus des « no name » devenus célèbres grâce à leurs activités attractives sur les réseaux sociaux. En dehors des célébrités, les marques font de plus en plus confiance aux jeunes qui ont une certaine popularité pour faire passer leur message. C’est notamment le cas de Tik Dengue, star du réseau social Tik Tok, qui à 19 ans a pu bénéficier de l’attention d’un opérateur de téléphonie mobile.

Interrogés sur ce choix qui relève du marketing d’influence et qui s’éloigne un peu du classique, des spécialistes expliquent que la notoriété des influenceurs est utile pour développer ou entretenir la eréputation de l’entreprise, de même qu’augmenter son capital sympathie. Aussi, le nombre de followers de ces influenceurs est un véritable marché potentiel pour accroître leurs chiffres. En effet, l’influenceur aurait un réel impact sur les habitudes de consommation.

D’après une étude réalisée en 2017 par IPSOS, une entreprise internationale de marketing d’opinion, 9 abonnés sur 10 ont découvert un produit ou une marque après avoir vu le post d’un influenceur, 79% visitent un point de vente et 75% achètent le produit ou la marque. Ce choix permet en outre de créer un lien direct entre la marque et ses clients ; car une fois qu’une publication est faite par l’influenceur, sa communauté réagit vite et donne un avis sur le produit. Ce qui permet à l’entreprise d’avoir un feed-back autrement que par des études et sondages coûteux et chronophages. Ces avantages seraient cependant bénéfiques, seulement si le choix de l’influenceur est bien mené, estiment des spécialistes du marketing.