CAMEROUN :: Yaoundé : Un surveillant jugé pour une fessée ayant causé de graves blessures à une élève :: CAMEROON

À Yaoundé, André Roger Bogla, surveillant général, et Lucien Engoung Fouda, vigile, sont au cœur d’un procès pour avoir infligé une bastonnade à une élève du collège bilingue Les Lionels. L'incident a laissé de lourdes séquelles sur la victime, Mbarga Essama, dont l’œil droit a été gravement endommagé.

Une mère en quête de justice

Marie Françoise Mepou, la mère de la jeune fille, a décidé de saisir la justice pour que les responsables soient punis. Profondément choquée par l’agression, elle a porté l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) du Mfoundi. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, elle a accusé les deux mis en cause de blessures graves et de complicité.

Les accusés plaident non coupable

André Roger Bogla et Lucien Engoung Fouda, qui comparaissent en état de liberté, ont clamé leur innocence depuis le début de la procédure. Malgré les accusations, ils affirment n’avoir joué aucun rôle dans l’incident. Cependant, l’absence de la supposée victime et de son avocat lors de l’audience a compliqué les débats.

Un incident qui relance le débat sur la violence scolaire

Cette affaire soulève une fois de plus la question de la violence en milieu scolaire et de la responsabilité des encadrants. Si les faits sont avérés, elle pourrait constituer un précédent judiciaire important pour décourager de tels actes dans les établissements scolaires du Cameroun.

Une issue judiciaire attendue

Alors que l’affaire se poursuit, les regards restent tournés vers le TGI du Mfoundi, où la justice devra déterminer si les deux accusés sont responsables des blessures infligées à Mbarga Essama. Pour Marie Françoise Mepou, seule une condamnation pourrait apaiser sa quête de justice pour sa fille.