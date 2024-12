CAMEROUN :: INTERROGATIONS SUR LES RETARDS GRAVISSIMES DANS LA DELIVRANCE DES CARTES GRISES :: CAMEROON

Le Médiateur Universel,Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) et Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), interpelle Monsieur le Ministre des Transports au sujet des retards dans la délivrance des cartes grises au Cameroun.

Selon lui, "tout se passe comme s’il s’agissait d’une stratégie volontaire pour épuiser les automobilistes et les exposer à des pratiques de corruption éhontées, d’abord dans vos propres services, et ensuite sur la voie publique où policiers et gendarmes se frottent les mains avec tout ce que cela comporte comme droit de cuissage".

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes encouragements, en vous portant également, par devoir strictement citoyen, les interrogations lancinantes des usagers, sur les retards observés dans la délivrance des cartes grises.

Alors que nos routes urbaines et interurbaines commençaient à s’habituer à la rareté des véhicules non immatriculés, ou affichant toutes sortes d’immatriculations fantaisistes, inappropriées et non règlementaires, nous assistons dorénavant à un inversement de la tendance.

A l’analyse, tout se passe comme s’il s’agissait d’une stratégie volontaire pour épuiser les automobilistes et les exposer à des pratiques de corruption éhontées, d’abord dans vos propres services, et ensuite sur la voie publique où policiers et gendarmes se frottent les mains avec tout ce que cela comporte comme droit de cuissage.

En effet, la majorité des usagers victimes, expliquent que les services des transports ne délivrent pas les cartes grises, et torturent les gens avec de multiples rendez-vous non respectés. Nous sommes alors en présence d’une situation de défaillance des plus embarrassantes, des plus choquantes et des plus vexatoires, de nature à servir d’alibi légitime à des réseaux criminels.

Convaincu que vous allez prendre ces interrogations au sérieux, je m’empresse, Monsieur le Ministre, de vous remercier, pour les diligentes et urgentes mesures palliatives, que vous engagerez sans délai.

Hautes et fraternelles considérations./.