CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel: NON AU PONCEPILATISME D’AMNESTY INTERNATIONAL :: CAMEROON

CHAQUE CRISE A DES SOURCES ET DES ACTEURS NEGATIFS QU’IL FAUT PREALABLEMENT IDENTIFIER ET VERS LESQUELS DES SOMMATIONS DOIVENT ETRE ADRESSEES DE BONNE FOI POUR LA FIN DES PREJUDICES ET LA REUSSITE D’EVENTUEL DIALOGUE

Face à des individus, des groupes, des clans, des sectes violents et des programmateurs de cataclysme qui jurent de tout brûler, de tout détruire, d’assassiner et de tuer sans discernement, d’empêcher la société d’exister, de compromettre l’éducation des enfants et de ruiner le destin des générations entières, on ne vient demande à un Etat de croiser les bras et de laisser faire.

Non, non, non, et mille fois non, non à ces organisations qui croient ou prétendent travailler pour la paix, la protection des droits et des libertés et la résolution des conflits, mais qui en réalité jouent à se sucrer et à exister à travers les souffrances des gens dans le monde. Mais comment Amnesty international en vient-elle à parler d’exactions des forces de défense et de sécurité, sans s’interroger sur les sources de financement et d’approvisionnement des groupes dont les repères montrent qu’ils se nourrissent de drogues et de toutes sortes de stupéfiants pour aller commettre des crimes et semer la haine ?

Non, Mesdames et Messieurs, jamais un Etat ne croiserait les bras face à de tels promesses de destructions et de crimes, et jamais un citoyen conscient et aimant son pays, n’accepterait que pareille situation et pareils criminels soient légitimés. Il faut bien faire la part des dégâts collatéraux et la planification des crimes.

Le Gouvernement camerounais, ses élites véritables, tous les patriotes, et nous espérons aussi que tous nos amis, savent depuis fort longtemps, combien et comment nous sommes disposés à dialoguer, à apaiser les rancœurs, à aplanir les différences et les incompréhensions. Il n’y a pas et il ne saurait exister de parallèle possible, entre des groupes qui sont passés aux bombes et aux assassinats barbares, avec des autorités dont la mission sacrée est la préservation de l’intégrité, de l’unité et de la tranquillité nationales. La main demeure tendue, mais dorénavant avec la fermeté d’opposer une réponse appropriée aux crimes, avant toute autre idée de dialogue./.