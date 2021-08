CAMEROUN :: Répression : Un avocat du MRC convoqué au tribunal militaire :: CAMEROON

Me Mispa Awasum vice-présidente des femmes du MRC sera auditionnée le 5 août 2021 pour rébellion, tentative de manifestation publique et révolution.

Mispa Awasum, avocate au barreau du Cameroun est attendue ce 5 août 2021 au tribunal militaire de Yaoundé. La vice-présidente des femmes du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) a été inculpée pour rébellion, tentative de manifestation publique et révolution dans le cadre des marches pacifiques organisées le 22 septembre 2020 par son parti. Quatre collaborateurs de l’avocate ont également été arrêtés dans le cadre de cette manifestation.

Les quatre personnes avaient été interpellées en septembre. En novembre 2020, plus de 30 femmes du MRC décident de protester devant le domicile de Maurice Kamto pour dénoncer la mise en résidence surveillée du leader du parti. Ces femmes sont allées avec les denrées alimentaires pour remettre à leur leader politique. Alors qu’elles sont en train de protester nues, Me Mispa Awasum et ses camarades seront arrêtées par la police. Conduite à la Division régionale de la police judiciaire, elle apprendra qu’elle était recherchée dans le cadre des marches pacifiques de septembre 2020. Maintenue en garde à vue alors que plusieurs manifestantes avaient été libérées, l’avocate sera présentée devant le Commissaire du gouvernement pour être inculpée.

Le même jour, elle est placée en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui. Après 12 jours à la prison centrale de Kondengui, Mispa Awasum sera libérée par le juge, suite à une demande formulée par les avocats des militants du MRC. Le rendez-vous est fixé pour ce 5 août 2021 à 9h. Me Meli, avocat au barreau du Cameroun compte saisir cette occasion pour rappeler l’incompétence du tribunal militaire à juger les personnes n’ayant commis aucune infraction liée à la manipulation ou à la détention d’armes à feu.