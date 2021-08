CAMEROUN :: Brulée par sa rivale à Mararaba. :: CAMEROON

Après une dispute avec sa coépouse Gladys Modo, pour le partage des nuits avec leur amant, Pauline Mekat a été arrosée d’eau bouillante.

Pauline Mekat, 24 ans a été brulée au second degré selon le médecin par sa coépouse Gladys Modo. L’horrible scène se déroule le vendredi 28 juillet 2021 à Mararaba, village situé dans l’arrondissement de Bétaré Oya. En effet, les deux femmes vivent en concubinage sous le toit du nommé Emile Ngozo. Elles s’étaient bien arrangées pour le partage des nuits dans le lit de leur prince charmant. Gladys Modo ayant perdu sa tante une semaine avant s’était rendue à ses obsèques, elle rentre du deuil un peu plus tôt que prévu. Le vendredi 28 juillet dernier, selon le calendrier préalablement établi avec Emile Ngozo.

La nuit tombée, Gladys Modo envisageait passer la nuit avec son mari malgré le fait que le tour ne lui revenait pas, car prétendant que Pauline Mekat a profité de son absence pour se taper à volonté leur concubin pendant ses jours de partage de nuit avec Emile Ngozo. Un match de gueule s’en est suivi entre les deux femmes. Pour trancher l’homme demande à ses femmes de se référer au calendrier préalablement établi par les deux coépouses.

Une discision qui ne sied pas à Gladys Modo. Elle ne va pas se faire prier pour prendre de l’eau bouillante que sa coépouse apprêtait pour cuire le couscous pour le repas du soir. Elle a arrosé sa rivale. Elle s’est ensuite sauvée à bord d’une moto au village Touraké où elle, selon certains témoignages aurait traversé le fleuve à bord d’une pirogue dans la nuit et regagné Bétaré Oya où elle est activement recherchée. La victime quant à elle, est a été admise à l’hôpital de district de Bétaré Oya où elle est prise en charge et au moment où nous rédigeons cet article ses jours ne sont plus en danger