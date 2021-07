CAMEROUN :: C’EST PARTI POUR LA PREMIERE EDITION DE SON CLASSEMENT O’100 DE THE OKWELIANS :: CAMEROON

L’association des jeunes entrepreneurs lance la première édition d’un concours QUI VALORISE LES MEILLEURES ETUDIANTES DES UNIVERSITES ET ECOLES CAMEROUNAISES.

C’est avec LE PARRAINAGE DE MONSIEUR PIERRE DE GAÉTAN NJIKAM DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FONDS PIERRE CASTEL-AGIR que Le Think Do Tank The Okwelians lance la première édition de son nouveau programme The Okwelians 100 (The O’100) .

du 29 Juillet au 30 septembre 2021,un appel à candidature à été lancé à cet effet .

The O’100 est un classement annuel national dont l’ambition est de valoriser les étudiant.e.s du Cameroun qui se distinguent par leur excellence académique ainsi que leur engagement au sein de la société camerounaise.

Le programme O’100 a pour objectif d’identifier et positionner sur le marché du travail, les meilleur.e.s étudiant.e.s camerounais.es répondant aux valeurs de The Okwelians, en leur offrant une reconnaissance pour l’excellence de leur travail académique. The O’100 accompagnera les lauréats dans la définition et/ou la mise en route de leurs projets professionnels mais aussi dans la promotion de leur engagement au sein de la société camerounaise.

Chaque année, le classement sélectionnera jusqu’à 100 étudiants parmi ceux qui auront présenté une candidature et qui répondront aux critères d’excellence qui suivent : (i) avoir un minimum de moyenne de 14/20 (ii) avoir le statut d’étudiant d’une Université/Ecole au moment de l’appel à candidatures (iii) être en fin de cursus (BTS, Licence, Master, Ingénieur ou tout diplôme équivalent) (iv) présenter une recommandation écrite d’une page maximum par un référent académique, professionnel ou associatif (v) disposer des diplômes/attestations ou tout autre document



Le procès justifiant de son excellence académique (vi) avoir un engagement actif dans la société (vii) avoir signé la déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies. Un test de culture générale complètera le processus de sélection.

Le classement final des lauréats sera annoncé le 02 novembre 2021. Les lauréats bénéficieront d’un programme d’accompagnement complet incluant mentorat, stage et activités culturelles diverses.

« Redonner à l’excellence académique et au sens de l’intérêt commun toute leur place dans le parcours de réussite du jeune camerounais, telle est la vocation du programme O’100 que nous lançons aujourd’hui. L’université, au sens large, reste et demeure le creuset des leaders de demain », précise Jacques Jonathan Nyemb, président du Think Do Tank The Okwelians.

À PROPOS DE THE OKWELIANS

Fondé en février 2020 et présidé par Jacques Jonathan Nyemb, The Okwelians est un Think Do Tank réunissant une communauté de près de 350 personnes dont 120 membres actifs et sympathisants, Camerounaises et Camerounais, répartis sur quatre continents et désireux de promouvoir par le leadership éthique, une culture d’innovation sociale au Cameroun.

The Okwelians a publié en septembre 2020 une Etude inaugurale portant Perspectives sur la cohésion sociale, la transformation économique et la gouvernance publique au Cameroun. En octobre dernier, et aux côtés du 1er Vice-Président du Sénat, SM Aboubakary Abdoulaye, The Okwelians lançait à Rey Bouba son initiative The Okwelians s’engage pour les Villes, en faveur de la promotion de villes camerounaises durables. Un mois plus tard, le Think Do Tank lançait la première édition de The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders, un programme annuel d’excellence rassemblant une vingtaine de jeunes Camerounaises et Camerounais de divers horizons, parrainé par Madame Denise Epoté et Monsieur André Siaka.

The Okwelians est basé à Douala (Cameroun) et dispose d’une représentation à Paris