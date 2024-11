CAMEROUN :: Accident mortel à Ebebda : 6 morts et plusieurs blessés sur l'axe Bafoussam-Yaoundé :: CAMEROON

Un drame de la route s'est produit ce mercredi 27 novembre 2024 sur l'axe Bafoussam-Yaoundé. Un accident mortel impliquant un bus de l'agence de transport interurbain Leader Voyage et un camion a eu lieu à Ebebda, plus précisément au lieu-dit Nkol Ebaï. Selon les premiers éléments, le bilan est lourd : au moins 6 personnes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés.

La collision, d'une extrême violence, s'est produite en milieu de matinée, non loin du pont d'Ebebda. Les circonstances exactes de cet accident routier restent à éclaircir, mais les premières constatations évoquent une perte de contrôle de l'un des véhicules. Les secours ont été rapidement dépêchés sur place pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.

Cet énième accident mortel sur les routes camerounaises vient une nouvelle fois rappeler les dangers de la route et la nécessité de redoubler de vigilance au volant. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident et engager les poursuites nécessaires.