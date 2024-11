Tortures et Traitements Inhumains au Cameroun : Une Réalité Alarmante :: CAMEROON

Les cas de torture, de détentions arbitraires et de traitements inhumains continuent de susciter l'indignation au Cameroun. Un rapport accablant envoyé à l'ONU révèle une série de violations graves des droits humains, mettant en lumière des pratiques contraires aux lois nationales et internationales.

Des Victimes aux Histoires Choc

1. Joseph Tatchim, ingénieur en télécommunications, a subi une arrestation illégale et des actes de torture en 2020 à Yaoundé après avoir signé un document sous la contrainte.

2. Le diplomate danois Adrian Popoviciu a été soumis à des traitements cruels en novembre 2022 à la suite d’un différend locatif.

3. Olivier Ndongo Bilogo, électricien, est décédé après avoir été sévèrement battu lors de sa garde à vue en juin 2023.

4. Edmond David Ngoumpoungoun Ntieche, chauffeur, a été brutalement torturé par des gendarmes à Douala en 2019, sans jamais obtenir justice.

5. Sébastien Ebala a été détenu et battu pendant 41 jours après avoir critiqué le régime en 2020.

Des Cas Récurrents Ignorés

Le journaliste Paul Tchouta et son confrère Martinez Zogo font également partie des victimes de tortures systématiques. En janvier 2023, le corps mutilé de Zogo, symbole de la liberté de la presse, a été retrouvé à proximité de Yaoundé.

Les Femmes Aussi Ciblées

Des abus similaires touchent les femmes. Doris Léonie Djuatio, commerçante à Bafoussam, a été humiliée et détenue dans des conditions inhumaines après avoir refusé les avances d’un commandant.

Un Appel Urgent à la Justice

Ces atrocités, décrites dans un rapport soumis à l'ONU, rappellent l’urgence d’une réforme profonde du système judiciaire camerounais. Le gouvernement est invité à respecter ses engagements internationaux et à garantir des enquêtes impartiales.

Les Droits de l'Homme au Cameroun : Un Défi Permanent

Les témoignages révèlent un manque criant de transparence et une culture d’impunité au sein des forces de l’ordre. Les organisations internationales et locales appellent à des sanctions contre les auteurs et à une protection renforcée des victimes.