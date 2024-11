FRANCE :: LE PRIX « EXCELLENCE AFRICAINE » D’AFRIKSURSEINE

Les Prix de l’Excellence Africaine seront attribués selon des critères rigoureusement définis, reflétant les réalités et les valeurs qui façonnent la société africaine. Trois grands domaines d’excellence seront distingués cette année : le domaine politique, le domaine économique et le domaine culturel. Dans chaque région du continent, des correspondants et observateurs vont minutieusement sélectionné les candidats, s’assurant que le choix reflète fidèlement l’impact de chaque individu sur sa communauté et au-delà.

Les lauréats seront choisis pour leur contribution concrète à l’évolution de la société africaine, qu’il s’agisse d’initiatives politiques, de solutions économiques innovantes ou d’efforts pour préserver et promouvoir la culture. Leur engagement se mesure à leur apport au développement, à la lutte contre la pauvreté, au chômage, ainsi qu’à la promotion de la paix et de la stabilité. Ces critères se veulent objectifs, sans laisser de place aux critères sentimentaux ou aux préférences personnelles, afin de garantir une sélection impartiale et indiscutable. Chaque lauréat se démarquera par ses œuvres et son influence reconnue sur la scène africaine, incarnant ainsi l’esprit même du progrès de résilience du continent.

La distinction sera composée d’un trophée et d’un diplôme, véritables emblèmes d’excellence et de mérite. Cette année, la remise des prix se déroulera de manière solennelle dans chaque pays concerné, effectuée directement par nos représentants. Cependant, à partir des prochaines éditions, les cérémonies se tiendront en un lieu unique, selon un protocole précis. Pour cette édition, les lauréats seront dévoilés sur toutes nos plateformes après une séance de travail organisée à Paris. En célébrant la compétence et le dévouement, ces prix aspirent à honorer celles et ceux qui incarnent le souffle vibrant de l’Afrique moderne, son potentiel immense et son avenir prometteur.