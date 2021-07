CAMEROUN :: PASSEPORT : Mécontentement sur les coûts de production :: CAMEROON

Alors que les nouvelles procédures pour l’obtention de ce document donnent des résultats satisfaisants, la gratuité de certains types de passeports crée l’indignation au sein de l’opinion.

C'est une réalité qu'une centaine de Camerounais ont touché du doigt la réalité du nouveau passeport vendredi 2 juillet 2021 à Yaoundé. Plusieurs d'entre eux ont en effet reçu des mains du délégué général à la Sûreté nationale (DGSN), Martin Mbarga Nguele, leurs passeports biométriques. Cette remise solennelle faisait suite au lancement, le 1er juillet, du nouveau système de production des passeports. Sur les 200 personnes enrôlées le jour de démarrage, 80 ont reçu leurs documents de voyage, après avoir reçu un message les invitant à se rapprocher du Centre national de production, inauguré il y a quelques temps seulement.

Selon les témoignages des récipiendaires, c'est une joie de constater que, comme annoncé, les délais de 48 heures pour l’obtention d’un passeport après enrôlement, sont respectés. Si les nouvelles procédures donnent des résultats satisfaisants pour un départ, il n'en demeure pas moins que d'autres aspects ne semblent pas satisfaire une certaine opinion. Des voix s’élèvent pour décrier les coûts jugés exorbitants du passeport ordinaire.

Le 17 juin dernier, le président de la République a signé un décret fixe les conditions d’établissement des passeports diplomatiques, de service et ordinaires au Cameroun. Et ce sont les disparités au niveau des coûts qui choquent. Alors que la délivrance du passeport ordinaire est tributaire d'un droit de timbre qui s’élève désormais à 110 000 FCFA (contre 75 000 FCFA avant), celle des deux autres types de passeport est gratuite.

Certains hommes politiques ne sont pas d'accord avec cette disparité. Cabral Libii, député et président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) estime que cette décision d’augmenter le coût du passeport ordinaire est une manière pour le gouvernement de « s’oxygéner en s’empressant de s'acharner sur les citoyens ». Denis Emilien Atangana, président du Front des démocrates camerounais (FDC) va plus loin, quand il s'inquiète de l'idée du gouvernement de faire du citoyen ordinaire, celui qui supporte le coût de la production des passeports de service et diplomatique.

« Comment comprendre que le président de la République, les présidents des institutions et membres du bureau, les ministres et assimilés, les députés et sénateurs, des hauts fonctionnaires, etc. qui jouissent déjà des gros salaires, des avantages colossaux et des indemnités de fonction, bénéficient encore de la délivrance gratuite du passeport, pendant qu'on demande à un étudiant qui n'a rien et même pas de bourse, à un citoyen qui gagne le SMIC ou un salaire de catéchiste, de payer une quittance de 110 000 FCFA pour se faire délivrer un passeport ordinaire ? », s’interroge le président national du FDC.

Comme lui, de nombreux citoyens ne comprennent en effet pas pourquoi le citoyen ordinaire paie le prix cher pour obtenir un passeport, alors que les personnalités et autres dirigeants de haut rang, ne déboursent pas un copeck. Globalement, on y voit une volonté politique manifeste du gouvernement de promouvoir et accentuer les disparités et les inégalités sociales. Il faut également noter la volonté du gouvernement qui a délibérément noyé cette disparité, afin qu'elle n'occupe pas le devant de la scène. En accentuant leur annonce sur la rapidité avec laquelle les passeports seront désormais produits, « les pouvoirs publics ont voulu éviter le débat sur les coûts. D'ici à ce que les Camerounais se rendent compte que les promesses sur les délais ne sont pas tenues, le débat sur les coûts et les disparités sera dépassé », analyse un socio-politologue. L’équipe du consortium Augentic, entreprise chargée de la production du passeport, a donc du pain sur la planche, elle qui doit persister dans le respect des délais de délivrance de ce document. Il faudra en effet éviter qu'en plus de sa cherté, l'on ne revive plus les situations où des Camerounais attendaient des mois, voire des années pour obtenir ce titre de voyage.