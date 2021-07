CAMEROUN :: Faut-il reformer le gouvernement ? :: CAMEROON

L’ossature du gouvernement actuel au Cameroun date de décembre 2011. En dehors de quelque réaménagement et réorganisation, la substance reste et s’enlise au fil des scandales. Depuis l’élection présidentielle d’octobre 2018 et Plusieurs fois annoncé par la presse, le nouveau gouvernement est toujours attendu.

Dans un dossier de 2 pages, le journal Pile ou face, paraissant à Yaoundé colle la nécessité d’un nouveau gouvernement au scandale de la covidgate dans lequel sont impliqués plusieurs ministre. Pour le journal, « Il est l’heure».Il plante le décor : Entre le stress qui ronge les présumés auteurs de détournement de fonds Covid et le remue-ménage d’un remaniement ministériel qui met l’establishment en branle, c’est une ambiance de braise et d’ébullition qui couve actuellement le Cameroun. Le peuple souverain, de plus en plus impatient, attend l’ultime baroud d’honneur du président Paul Biya.

L’actualité donne quelques clichés. A l’instar du ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe Ayissi. L’homme est englué dans les affaires foncières ou règne la corruption et des interminables affaires en instance dans tous les palais de justice du pays. Qualifié par le quotidien la Nouvelle Expression de « pompier et pyromane », Il a été l’un des clients des députés au cours des questions orales à la session de l’assemblée Nationale qui s’achève.

A la suite de la Nouvelle Expression, Le journal Afrique Monde Hebdo intervient pour arrondir les bords « le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières prépare de grandes mutations. Articulée en six axes, de la modernisation du droit et l’actualisation du cadre légal sur les procédures domaniales, cadastrales et foncières, au renforcement des dispositifs de facilitation et de soutien à l’activité économique, nationale le 5 juillet 2021 ».

Sur le plan économique, la Faillite des Banques et des Micro finances est perceptible. Sur le sujet, La Voix du Centre estime que «Dieu répond aux Evêquesdu Cameroun». De fait, 20 après la prière des évêques pour mettre un terme à la corruption qui est à l’origine de plusieurs maux

sociaux notamment la faillite bancaire, Pierre Numkam croit dur comme fer que Dieu a répondu à la prière des prélats. Pour lui, l’audit bancaire dont il est l’auteur est la solution divine donnée au peuple camerounais pour tordre le coup à la corruption et par ricochet à la faillite des banques et microfinances.

Il en est également de l’Exploitation minière qui subit «L’arnaque des multinationales». Pour le journal Défis Actuel Le secteur minier au Cameroun tarde à décoller malgré l’attribution de plusieurs licences pour des projets importants. Ces retards sont préjudiciables pour les finances publiques tandis que les entreprises minières internationales se remplissent les poches sans exploiter le moindre minerai.

Dans le domaine de la santé publique, l’Egalité de genre est la chose la moins partagée. Le Quotidien Echos Santé déplore «Aucune femme à la tête d’un hôpitalde référence». D’après le Dr Nicole Fouda Mbarga, Médecin de Santé publique, Présidente WGH Cameroun, malgré la forte présence des femmes dans le secteur de la santé (73%), aucune femme n’est à la tête d’un hôpitalde référence ou central au Cameroun. Sur 10 délégués régionaux seulement 02 sont des femmes. 80%des hauts responsables au Minsanté sont des hommes. Les femmes sont majoritaires au niveau opérationnel. Elles représentent moins de 20% au niveau stratégique ce qui dénote une discrimination.

Au finish, dans le style qu’on lui connait, le Journal Réalités Plus fait remarquer que Paul Biya président le plus tolérant du monde. Pour le journal, il est «Le seul qu’on insulte 24/24 dans les médias sans qu’il ne réagisse». Selon une enquête crédible, le président camerounais est le plus tolérant du monde. Des individus lavent et rincent Paul Biya tous les jours dans les radios, télés et journaux pour rien sans être inquiétés. Une pseudo ONG, éternelle bourreau du Cameroun, fatiguée d’outrager Paul Biya sans être blâmée, le classe malhonnêtement parmi les présidents anti-presse. La honte!