CAMEROUN :: L'artiste 2B Francky ressuscite Zanzibar avec son EP "TÌÀ". :: CAMEROON

C'est autour de son instrument musical le Mvet , qu'il a dévoilé en live le 25 octobre dernier au Centre Culturel Ubuntu son nouveau projet musical : TÍ'À.

Le jeune prodige du Bikutsi-fusion, originaire de la région du Centre département de la Lekié, par ailleurs lauréat Goethe-Découverte catégorie musique-son 2024, s'apprête à conquérir le monde.

En date du 25 octobre dernier, il a inscrit ses marques dans ce nouveau registre musical qui lui colle à la peau. Le Centre Culture Ubuntu de Yaoundé a servi d'officine pour la naissance de ce projet.

L'artiste 2B Francky a marqué les esprits avec un spectacle live mémorable, un voyage dans la forêt au cours duquel il a dévoilé son nouveau projet musical, "TÍ'À" qui signifie "Héritage" en langue Éton; prêt d'une heure 30 minutes de spectacle.

Le jeune artiste camerounais, connu pour son style unique mêlant Bikutsi et sonorités modernes, a une fois de plus démontré son talent exceptionnel et sa capacité à créer une connexion profonde avec son public.

Rappelons que ce spectacle live était inscrit dans le cadre de la présentation de son EP "TÌÀ" glané dans le cadre du prestigieux prix Goethe-Découverte catégorie Musique-Son 2024, organisé depuis quelques années déjà par le Goethe Institut Kamerun.

2B Francky, lauréat de ce prestigieux prix , a donc présenté en Live l'EP "TÍ'À", au public dans une salle comble avec l'accompagnement artistique du laboratoire musicale de Bastos , à la guitare basse celui là qu'on ne présente plus Michel Mbarga qui ajoutait une touche d'originalité au projet héritage "TÌÁ". C'était de l'émotion sur des visages et de la satisfaction pour le Goethe Institut Kamerun qui a cru au talent de ce jeune artiste.

Comment décrire cet artiste pluridisciplinaire.

2B Francky : c'est un mélange unique de tradition et de modernité ,l'artiste maîtrise à la perfection le Mvet, un instrument traditionnel Fang beti, qu'il intègre avec brio dans ses compositions contemporaines. Une énergie scénique débordante , ses performances Live sont de véritables spectacles, où la musique, la danse et la tradition se mêlent pour créer une expérience inoubliable.C'est un ambassadeur de la culture camerounaise, qu'il met en valeur à travers sa musique.

Le soutien du Goethe-Institut et l'engouement du public témoignent du potentiel de cet artiste à percer sur la scène internationale. Certains mélomanes adeptes du groupe mythique "les têtes brûlées" ont pu renoué avec ces épopées datant en voyageant dans l'univers musicale de l'artiste 2B Francky.

2B Francky est une étoile montante de la musique africaine, dont le talent et l'authenticité ne laissent personne indifférent. Son nouveau projet, TÍ'À, s'annonce comme un événement majeur dans la musique camerounaise, Africaine et même internationale.

En attendant la sortie officielle de l'EP "TÌÀ"

Vous pouvez regarder ses 2 derniers clips

Odjùró

Ngwàn ì Mánghâ

Contacts :

madibabrand@gmail.com

+237696854941