CAMEROUN :: Rentrée scolaire 2021-2022: Bienvenue au Collège Polyvalent Bilingue le Québécois :: CAMEROON

À l’occasion de rentrée scolaire 2021-2022, le quartier Yassa et ses environs se voient dotés d’un établissement secondaire épousant les normes internationales en matière d’éducation .



Le collège Polyvalent Bilingue le Québécois est désormais là et prêt à accueillir les élèves de 6è , 5è , Form 1 et Form 2.

Emanation de la volonté exprimée par les parents satisfaits des résultats acquis dans les sections primaire et maternelle et afin que ces derniers voient leurs enfants continuer leurs cursus respectifs dans la même rigueur et la même discipline , le collège Polyvalent Bilingue Le Québécois vous permet d’offrir à vos enfants un cadre idéal adapté à l’acquisition des connaissances.

Situés à Yassa dans l’arrondissement de Douala 3è après la chefferie traditionnelle de Mbanga Bakoko dans un cadre calme sécurisé et adapté à l’éducation ,ses bâtiments flambant neufs et ses salles de classes de 30 élèves maximum dotées de caméras de surveillance sont la garantie d’un meilleur suivi des élèves .

Ses deux salles multimédia, son laboratoire de dernière génération et sa bibliothèque très fournies permettront à vos enfants d’évoluer dans les standards internationaux et être compétitifs avec les établissements dits de référence de la ville.

Dans la continuité de l’expérience accumulée depuis huit ans au cycle primaire, le collège Polyvalent Bilingue Les Québécois s’ouvre pour cette année uniquement aux élèves de 6è et de 5è pour la section francophone et de Form 1 et Form 2 pour ce qui est de la section anglo-saxonne.

Les admissions au Collège Polyvalent Bilingue Les Québécois se font uniquement par voie de concours . Ceux-ci auront lieux tous les samedis dès 8heures à partir du Samedi 17 juillet 2021.

Contact :

BP : 17214 Douala

Notre site web : www.gsblequebecois.org

Email : contact@gsblequebecois.org

Facebook : GSB LE Quebécois

Téléphone : +237 651 74 20 95