CAMEROUN :: Communiqué sur les dérives langagières dans les réseaux sociaux, le président du MRC condamne :: CAMEROON

Mon attention a été attirée sur la persistance des dérives langagières de certains de nos compatriotes, notamment dans les réseaux sociaux, en dépit de ma condamnation réitérée et sans ambages des propos haineux, tribalistes, méprisants ou dégradants et mes exhortations à l’expression des désaccords dans la civilité.

Je réitère que toute dénonciation doit se faire sans outrage, et que la contradiction par les faits et/ou une argumentation raisonnée doivent être l’arme privilégiée pour exprimer les désaccords ou pour subjuguer l’adversaire. Tout en comprenant certaines colères, sentiments de frustrations, voire de trahison, je crois qu’on peut exprimer fermement son opinion sans insultes.

Tout auteur des propos injurieux, calomnieux ou, pire encore, à caractère tribaliste envers un compatriote, qu’il soit membre ou non du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est indigne de la Résistance nationale, est ici fermement désavoué et ne saurait en aucune manière parler en mon nom.

Fait à Yaoundé, le 02 juillet 2021

Le Président national

Maurice KAMTO

.................................................................

STATEMENT

On language abuses in exchanges between Cameroonians, especially on social networks



My attention has been drawn to the persistence of language abuse by some of our compatriots, particularly on social networks, despite my repeated and unambiguous condemnation of hateful, tribalistic, contemptuous or degrading language and my exhortations to express disagreements in a civil manner.

I reiterate that any denunciation must be made without contempt, and that contradiction by facts and/or reasoned argumentation must be the preferred weapon to express disagreements or to subdue the opponent. While I understand certain angers, feelings of frustration, or even betrayal, I believe that one can express one’s opinion firmly without insults.

Any author of insulting, slanderous or, worse still, tribalistic remarks against a compatriot, whether a member of the Cameroon Renaissance Movement or not, is unworthy of the National Resistance, is hereby firmly disavowed and cannot in any way speak in my name.

Done in Yaoundé, on the 2nd of July 2021

The National President

Maurice KAMTO