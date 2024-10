CAMEROUN :: UNESCO/UNFPA/HCDH lancent la phase 2 du projet disability pour un montant de 500.000 dollars USD :: CAMEROON

C'est dans le cadre de la deuxième phase du projet d'appui au renforcement des droits des personnes handicapées, l'accessibilité, les services inclusifs et la non-discrimination au Cameroun que ces 3 agences des Nations Unies, sous la houlette du Ministre des Affaires Sociales du Cameroun que ce projet a été officiellement lancé ce 16 octobre 2024 à Yaoundé au Cameroun.

C'est à la suite de son éligibilité au 4ème Appel à proposition que l'UNPRPD avec les 3 entités des Nations Unies participant à savoir: l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH) et le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA), que le Cameroun a initié "la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement des droits des personnes handicapées, l'accessibilité, les services inclusifs et la non-discrimination au Cameroun". Ce projet dont l'objectif est de "renforcer les droits des personnes handicapées, l'accessibilité, les services inclusifs et la non-discrimination au Cameroun" est mis en œuvre depuis le 20 juillet 2022 et a permis de mettre en œuvre plusieurs activités dans les 10 régions du Cameroun.

En guise de rappel, la phase 1 est arrivée à échéance le 31 mai dernier avec ses quelques résultats majeurs: la ratification de la CDPH; le programme a soutenu le renforcement des capacités de la plateforme nationale de coordination des OPH afin d'améliorer ses actions de promotion de la participation politique des personnes handicapées; la production des outils de connaissance et la remise solennelle de 3000 copies de la CDPH au Gouvernement dans le but de renforcer la diffusion des connaissances.

À l'issue de ses résultats escomptés lors de la phase 1 du projet, les agences parties prenantes ont sollicité une extension du projet pour la phase 2 avec de nouveaux financements, d'un montant de 500 000 dollars américain (USD) obtenu le 26 juillet dernier. Cette session de lancement de la phase 2 du projet lancé officiellement ce 16 octobre à Yaoundé est organisée conjointement entre le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) et l'UNESCO.

Il faudrait le preciser, le Comité de Pilotage (COPIL) du projet d'appui au renforcement des droits des personnes handicapées, l'accessibilité, les services inclusifs et la non-discrimination au Cameroun a pour mission d'orienter la mise en œuvre dudit projet afin qu'il s'aligne sur la politique gouvernementale en matière de protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap au Cameroun. Le but général vise à présenter aux parties prenantes les objectifs et résultats attendus avec la validation du plan de travail de la phase 2 du projet d'appui au renforcement des droits des personnes handicapées, l'accessibilité, les services inclusifs et la non-discrimination au Cameroun, afin d'en assurer une mise en œuvre efficace.

LES RÉSULTATS ATTENDUS DE LA PHASE 2 DU PROJET.

Pendant 18 mois, 22 activités au total seront organisées dans les 10 régions du Cameroun avec 3 réunions mise en place par le comité de pilotage ( COPIL) afin de faire établir en toute légitimité les droits et les devoirs de plus de 3 millions de personnes handicapées au Cameroun selon Élections Cameroon.

Pour y parvenir à cela , premièrement, séance tenante, le plan de travail a été présenté et validé par les parties prenantes ; à l'issue duquel ses quelques recommandations ont été formulées sous le regard du Ministre des Affaires Sociales du Cameroun Pauline Irène Nguéné et du Directeur Général du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale Paul Coustère:amélioration du processus électoral; inscription des électeurs en situation de handicap au processus électoral; prise en compte des expertises des personnes handicapées dans le cadre de ce projet; renforcement des capacités des membres du CONRHA au niveau local et régional; renforcer l'opérationnalisation des mécanismes nationaux pour la coordination de l'inclusion du handicap; l'implication des élus locaux et régionaux. Tels ont été les recommandations formulées ce 16 octobre à Yaoundé dans le cadre du lancement de la phase 2 de ce projet qui s'achève au mois de fevrier 2026.