CAMEROUN :: La lettre du MPDR AU MINSANTE SUR LA SITUATION DES DIABETIQUES ET DES MALADIES RENALES :: CAMEROON

Monsieur Manaouda Malachi, Ministre de la Santé publique

Objet : Requête aux fins de clarification sur la Politique du Gouvernement relative à la prise en charge des personnes souffrant de diabète et des maladies rénales

Monsieur le Ministre,

Le MPDR vous félicite pour les efforts louables engagés par le Gouvernement ces dernières années, et a l’honneur de vous informer, que de nombreux compatriotes sont encore dans le doute et des interrogations multiples, en ce qui concerne la politique du gouvernement relative à la prise en charge des malades du diabète et des pathologies rénales. En cause, l’adéquation des structures et des équipements disponibles.

Le MPDR appelle tout particulièrement votre attention, sur le fait que le déploiement de la stratégie du gouvernement pour lutter contre la pandémie du COVID 19, avec les débats et les débordements qui en résultent, risquent de faire oublier, ou alors de minorer, la situation des diabétiques qui est dorénavant d’une gravité de toute première préoccupation.

Le MPDR sollicite alors votre autorité, à l’effet d’apporter toute clarification utile, pour rassurer, informer et apaiser nos compatriotes.

Dans l’urgente attente, veuillez accepter, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute et fraternelle considération./.

SHANDA TONME

Copie : PM