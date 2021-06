UBA Cameroun accorde un prêt de 2,08 milliards FCFA à l’Université de Douala :: CAMEROON

L’accord de prêt a été signé le 22 juin 2021 par Jude Anele, le directeur général de l’UBA Cameroun, et le Pr Magloire Ondoa, le recteur de l’université de Douala.

Cette somme d’argent servira pour la construction de trois bâtiments pour étudiants.

Après la Communauté urbaine de Douala le 4 juin dernier , Union BANK Of Africa (UBA) a a accordé un prêt de 2,08 milliards de FCFA à l’Université de Douala pour la construction et l’équipement du complexe « Ngando Mpondo pour la Professionnalisation ».

L’enveloppe permet d’ériger trois bâtiments étudiants sur 6 hectares de terrain : « La banque UBA croit fermement en un système universitaire solide au Cameroun en particulier et en Afrique en général. C’est pourquoi l’UBA s’engage à améliorer le cadre de l’Université de Douala, car nous restons convaincus que l’université fait partie du développement d’un pays », a déclaré Jude Anele, l’administrateur et directeur général de l’UBA Cameroun.

Avec ce crédit, l’institution universitaire fait un saut qualitatif dans le domaine de la professionnalisation des filières, de l’amélioration du cadre d’études des étudiants et de l’optimisation des infrastructures. En effet, l’Université de Douala bénéficiera d’une capacité d’accueil renforcée avec 7 200 places pour les étudiants. Le prêt de 2,08 milliards de FCFA couvre spécifiquement la construction et l’équipement du complexe (2 milliards de FCFA) et 80 millions de FCFA réservés au fonctionnement de l’Université de Douala, sous forme de fonds d’avance pour les affaires urgentes.

Selon le Pr Magloire Ondoa, recteur de l’université de Douala, Jude Anele a montré « le flair d’un banquier extraordinaire ». En effet, le directeur général d’UBA Cameroun a eu accès à une augmentation d’un milliard de FCFA par rapport au montant initial du prêt fixé précédemment à 1,08 milliard de FCFA. « On ne remerciera jamais assez l’équipe de l’UBA Cameroun, car avec ce financement, l’Université de Douala peut initier un développement endogène de manière tranquille », se réjouit le Pr. Magloire Ondoa, satisfait des conditions durables et flexibles que l’UBA Cameroun a accordées à son institution. avec un intérêt de 8% et un différé d’un an.

Le montant total des travaux est de 3,5 milliards de FCFA, dont 1,3 milliard de FCFA sur le budget de fonctionnement de l’Université de Douala. « Le soutien d’UBA Cameroun à l’Université de Douala n’est pas qu’un soutien financier. C’est aussi notre mission de responsabilité sociale d’entreprise », a ajouté Jude Anele. Pour rappel, la Banque Panafricaine et l’Université de Douala avaient déjà signé le 12 août 2020 une convention pour accompagner l’Université de Douala dans la mise en place de nouvelles solutions numériques pour les services de gestion académique et administrative. UBA Cameroun dispose d’une représentation mixte au sein de l’Université de Douala.