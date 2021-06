CAMEROUN :: Initiative Read Africa : La Fondation UBA fait un don de 1000 livres au Lycée bilingue de Bafoussam :: CAMEROON

La Fondation UBA, organe de la Banque UBA (United Bank for Africa) chargée des projets de responsabilité sociale d’entreprise, a fait don de 1 000 livres à la bibliothèque du Lycée bilingue de Bafoussam. La cérémonie de remise s’est déroulée à Bafoussam samedi dernier, le 19 juin 2021, dans les locaux de l’école, en présence du Proviseur du Lycée, M. Kuipou Maurice, et du Directeur Général d’UBA Cameroun, M. Jude Anele.

« Read Africa » est une initiative de la Fondation UBA qui vise à raviver la culture de la lecture en déclin chez les jeunes africains. De nos jours, les enfants ne lisent plus et leur passion pour la lecture de livres informatifs et éducatifs s’érode rapidement. C’est en partie ce que cette initiative cherche à corriger dans le secteur de l’éducation.

En remettant les livres, le Directeur Général d’UBA Cameroun a appelé les élèves à améliorer leur lecture car elle leur ouvrira les portes du monde. Il a également précisé que les élèves doivent être en quête constante de connaissances, que ce soit dans des livres physiques ou numériques, car c’est là, la clé de la réussite future.

Le proviseur du Lycée Bilingue a exprimé sa gratitude à la Fondation UBA pour ce geste qui contribuera grandement à augmenter le nombre de livres disponibles dans la bibliothèque de l’école. Il a invité le personnel et les élèves à une manipulation soignée des livres, afin qu’ils puissent servir à de nombreuses générations d’élèves de l’école.

Le Lycée Bilingue de Bafoussam est une institution réputée dans la Région de l’Ouest du Cameroun. Les livres distribués étaient constitués de Segu, œuvre de Maryse Condé et Fine Boy d’Eghosa Imausen. Les livres, en langues anglaise et française, seront mis à la disposition des élèves à la bibliothèque de l’école.

L’initiative Read Africa a vu le jour en 2011 par la Fondation UBA et depuis lors, elle a procédé à la distribution de plus de 500 000 livres d’auteurs africains chaque année dans 20 pays africains.