CAMEROUN :: Rencontre entre l’UNFPA et l’ASBY: Des promesses de soutien :: CAMEROON

Dans le cadre de la relance de ses nombreuses activités, le Dr Koffi Justin et son équipe ont eu une séance de travail avec Mme la Présidente Fondatrice de l’ASBY et ses collaboratrices.

La rencontre s’est tenue le lundi 30 septembre 2024 au quartier Bastos à Yaoundé au siège du Fond des Nations Unies pour la Population.

Ceci vise à accompagner l’ASBY dans ses activités quotidiennes, d’apporter un appui multiformes aux Ballam Sellam, mamelle nourricière de plusieurs camerounais. C’est grâce à ces femmes que les marchés sont approvisionnés en vivres, en poisson et viande durant le long de l’année. L’UNFPA s’associe à l’ASBY, organisme de la société civile pour faire avancer sa mission.

Dans son allocution, le Dr Koffi Justin a encouragé Mme Mbala Biloa et son équipe pour le travail abattu et a promis de mettre tout en œuvre qui relève de son pouvoir pour accompagner ces valeureuses qui se battent pour approvisionner les marchés et nourrir les populations à moindre coût.

Selon sa Présidente Fondatrice, l’ASBY est très honorée par le soutien constant de l’UNFPA. Ceci permet à cet organisme d’utilité public de croître dans son action.