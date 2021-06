CAMEROUN :: Développement Urbain : Bwang-Bakoko city, une nouvelle ville à Douala 3e :: CAMEROON

La cérémonie de lancement des travaux d’aménagement de « Bwang-Bakoko City » a eu lieu à Douala. Présidée par le Directeur de l’habitat du ministère de l’habitat et du développement urbain. En présence du Matgenie, principal partenaire du projet et des autorités traditionnelles de la localité.

Cette opération baptisée « Etalement Urbain » ou « Urban sprawl » vise à apporter une réponse aux 4 grandes fonctions humaines Travailler-Habiter-Se Divertir-Se Déplacer. Bwang Bakoko est situé dans l’arrondissement de Douala 3e. Dans le cadre des politiques d’aménagement de l’Habitat au Cameroun, la société à capitaux publics Matgenie active dans les travaux de lotissement, d’aménagement et de construction a envisagé en accord avec avec la chefferie de Bwang Bakoko et les ressortissants des mise en valeur des terres pour l’aménagement d(une ville dénommée « Bwang Bakoko city » L’assiette foncière réservée à cet effet est constituée de six titres fonciers.

Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, une présentation sommaire du site a été faite. Pour sa majesté Njocke Simon, chef des Bwang- Bakoko « le village Bwang est situé dans le canton Bakoko, composé de 4 grandes familles à savoir les Yankang, les Yabondowe, les yankou et les Yabong » La particularité du dernier village cité est qu’une partie est occupée par la léproserie ou des malades et gardes-malades ont choisis de s’installer après guérison.

L’Etat leur a octroyé un domaine de 40 hectares. Le projet « Bwang-Bakoko City » quant à lui porte sur une superficie de 531 Hectares qui abritera à terme plus de 10 000 logements. Sa première phase qui est exécutée par le Matgenie consistera à un aménagement général du site avec un assainissement général afin de préparer les travaux proprement dits.

La construction de la ville nouvelle se fera avec la concertation de tous les acteurs au processus. Au Matgenie, on rassure que « Les propriétaires seront réunis au sein d’une Société Civile Immobilière avec l’Entreprise Picone Costruzione Cameroun » avec laquelle le ministre de l’Habitat et du développement Urbain a signé un accord pour la construction de 10024 logements. Il faut notre qu’au delà des logements, le projet prévoit des infrastructures d’une vie citadine qui seront soumis à l’approbation des pouvoirs publics. Le ministère de l’Habitat et du développement Urbain a déjà les premières esquisses du plan d’aménagement qui prévoient deux voies principales et 30 mètres d’emprise d’une longueur moyenne de 8km. Bien plus , ce projet apportera des emplois notamment pendant sa phase de construction prévue pour durer 6 ans.