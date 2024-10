CAMEROUN :: Celestin Tawamba vise le rachat des moulins Somdiaa : une transaction à 50 milliards FCFA :: CAMEROON

Celestin Tawamba, leader de l’industrie agroalimentaire camerounaise et PDG de Cadyst Group, annonce son ambition de racheter les moulins Somdiaa, précédemment détenus par le groupe français CASTEL. Ce dernier s'est désengagé du secteur de la meunerie à travers toute l’Afrique, ouvrant ainsi la voie à des investisseurs locaux pour prendre le relais.

Le Camerounais, connu pour sa position dominante dans la transformation du blé en farine nécessaire à la fabrication du pain et des pâtes, pourrait renforcer son statut avec cette acquisition stratégique. Cette transaction, estimée à 50 milliards FCFA, est actuellement en discussion avec Olivier Parent, PDG de Grand Moulins du Cameroun, propriétaire actuel des moulins Somdiaa.

Ce rachat représenterait une opportunité majeure pour Cadyst Group de consolider sa position de leader dans l’industrie meunière. Avec plus de 1300 employés et un portefeuille de 17 marques, Celestin Tawamba pourrait ainsi s’imposer comme un acteur clé non seulement au Cameroun, mais aussi dans toute l’Afrique centrale. Cette expansion permettrait non seulement de maintenir des milliers d’emplois dans la région, mais également de répondre à la demande croissante en produits dérivés du blé.

L’ambition de Celestin Tawamba va bien au-delà du simple rachat. Il aspire à devenir le véritable « Ayatollah » de la fabrication du pain et des pâtes en Afrique centrale, avec une vision de développement durable et d’optimisation des chaînes de production. Ce positionnement stratégique renforcerait le rôle du Cameroun en tant que hub agroalimentaire sous-régional.

Alors que les négociations continuent, le marché attend avec impatience l'issue de cette transaction qui pourrait redéfinir les dynamiques de l'industrie agroalimentaire en Afrique.