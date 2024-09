CAMEROUN :: MOSES TAMU L’ASCENSION D’UN VISIONNAIRE 1 :: CAMEROON

Moses Tsheclindé Tamu, est un homme connu brillant dès son plus jeune âge. Il marque la trajectoire d’un homme à la fois prodige et visionnaire, dont la générosité éclaire chaque étape de son parcours. Élève exceptionnel au CETIC de Nkongsamba, où il décrocha la première place au concours d’entrée, il rêvait de devenir expert-comptable ou économiste, fort de ses talents intellectuels et de sa maîtrise du bilinguisme, un atout dont son feu père chérissait pour lui afin qu’il servir son pays, le Cameroun.

Ses camarades du Cetic de Nkongsamba se souviennent encore de cet esprit vif, capable de répondre à toutes les questions avec une intelligence mêlée d’un humour délicat, rendant l’apprentissage joyeux et stimulant au sein de la classe. Cependant, les chemins de la vie l’emmenèrent ailleurs. Après ses années au CETIC, Moses retourna à Buéa, où il s’immergea dans l’artisanat technique : menuiserie, métallurgie, carrosserie, autant de métiers qui forgèrent son sens pratique. Mais cet atelier qu’il ouvrit à Limbé, bien qu’animé de ses mains habiles, ne fut qu’un chapitre éphémère de sa destinée.

Moses, assoiffé de nouvelles aventures, se lança alors dans le commerce de liqueurs, où son flair et sa persévérance lui apportèrent une prospérité notable. Toutefois, ce n’était pas là le but ultime de cet homme au regard tourné vers l’avenir. Son cœur battait pour la terre, ce vaste terrain de promesses qui se renouvelle avec chaque saison. Il arpenta les champs, soutint les planteurs, les approvisionna en engrais, et devint leur lien essentiel avec la ville, transportant leurs précieuses récoltes.

Nous étions dans les années 96, et Moses s’épanouissait pleinement dans le commerce du cacao et du café, deux richesses du sol camerounais. Cette envolée fut pour lui un triomphe, un sommet atteint avec élégance et détermination. Mais, fidèle à son esprit d’entrepreneur, Moses ne s’arrêta pas là. L’horizon s’élargit encore, et il devint un négociant de renom, opérant au-delà des frontières du Cameroun. Que ce soit en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso ou en Algérie, il œuvra pendant plus de dix ans, non seulement pour son propre succès, mais pour aider ses compatriotes à fonder de petites entreprises, qu’il finançait avec bienveillance.

Aujourd’hui, de retour chez lui après tant d’années passées à l’étranger, Moses a retrouvé sa passion première : le cacao. Avec la hausse continue de son prix, il est devenu la figure incontournable de ce marché dans les régions du Moungo et du Sud-Ouest. Mais plus que ses réussites commerciales, ce qui fait de lui un homme à part, c’est son humanité. Moses est connu et aimé pour sa générosité sans limite.

Tous ceux qui croisent son chemin bénéficient de sa bonté naturelle, exemple parfait du vivre-ensemble camerounais. Moses Tamu n’est pas seulement un homme d’affaires prospère ; il est un symbole de tout homme d’affaire , debout, qui tombe et se relève toujours. À travers lui, on tire l’exemple d’un homme qui célèbre non seulement l’amitié, mais aussi la solidarité, l’engagement, et l’espoir.