CAMEROUN :: SCSI: Le Porte-parole du MRC demande aux donateurs et bénévoles de ne pas se laisser distraire :: CAMEROON

Dans un document de 49 pages intitulé « SCSI… chronologie des faits » et publié dans la journée d'hier par Christian Penda Ekoka, ce dernier revient sur les pans de gestion de l’initiative Survie Cameroon Survival

Ledit document fait une analyse des statuts des entreprises ayant conduit à l’audit. Selon l’équipe de CPE dans ce document, les cabinets choisis par son ex allier, sont inconnus des répertoires des métiers, n’ont d’existence réelle que leurs pages sur un site internet et n’ont aucune compétence pour auditer un site WordPress-GiveWP »,

Même si Christian Penda Ekoka ne présente aucun rapport sur sa gestion personnelle, il dit avoir utilisé 745 milles € pour sauver des vies grâce aux masques et gels distribués et dans l’équipement des dispensaires.

Face à cette nouvelle sortie médiatique de CPE, Joseph Emmanuel Ateba , secrétaire national à la communication (SENACOM) du MRC ( Mouvement pour la renaissance du Cameroun) vient d'inviter les militants, sympathisants du MRC ainsi que les donateurs de SCSI à n'accorder aucun intérêt au nouveau rapport de Penda Ekoka Christian.

« Celui à qui profite le crime est soit l'assassin, soit le commanditaire. L'unique bénéficiaire de la crise autour de l'initiative SCSI est le régime de Yaoundé pour l'avoir combattu avec violence à sa naissance et tout au long de son exécution. Entretenir une crise autour de SCSI a pour objet d’étouffer son succès éclatant contrairement à la gestion des centaines de milliards destinés à la lutte contre la covid-19 qui ont fini dans les comptes bancaires de quelques individus. À cet effet je demande aux militants et sympathisants du MRC, à tous les donateurs et bénévoles de ne plus se laisser distraire et d'être fiers d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à une initiative qui restera dans les anals de notre pays comme un modèle d'humanisme et de solidarité », déclare t-il