CAMEROUN :: L'ONG CONNECTICA RÉTROCÉDE SIX SALLES DE CLASSES À L'ÉTAT DANS L'ARRONDISSEMENT DE BANGOUA :: CAMEROON

L'école bilingue de Bangoua a désormais un cycle complet.Six , c'est le nombre de salles de classes entièrement financées et construites par l'ONG Connectica ,tout a été rétrocédé au gouvernement ce mercredi 25 Septembre 2024 au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département du Ndé.

Depuis son installation comme préfet du département du Ndé, Pierre Essomba se déplace difficilement .A la grande surprise des populations de Bangoua , c'est déjà deux visites en deux mois dans cette localité . Car il y a exactement deux mois ,le 30 Août 2024 le préfet et toute sa suite étaient à Bangoua pour encourager Gilles Hervé Nomegne Nguenang ,fondateur de l'ONG Connectica pour ses oeuvres immenses .

Ce jour du 30 Août 2024 , le préfet visitait les réalisations de l'ONG à l'hôpital de Bangoua, ( forage solaire , rénovation complète de la buanderie et don de quatres machines à laver 17 kilos , don équipements pour laboratoire , modernisation de la cuisine de l'hôpital, construction incinerateur pour déchets médicaux , don matériels pédiatrie et formations du personnel etc . ) Le patron du département avait lors de sa visite du 30 Août inauguré le centre de santé de Baloue entièrement rénové par Connectica à travers la coupure du ruban symbolique, il avait ensuite posé la première pierre pour l'école bilingue de Bangoua .

Deux mois après , le préfet du département du Ndé est revenu pour l'inauguration des salles de classes .

‹‹ j'ai failli écraser une larme si je n'étais pas une autorité›› dira le préfet dans son discours car à sa descente de son véhicule, il espérait inaugurer une salle de classe en attendant les promesses des cinq autres .

En deux mois l'ONG Connectica a construit et livré 6 salles de classes cycle complet , bureaux administratifs, deux toilettes modernes et tables bancs .La plus belle école primaire du département du Ndé selon les propos du délégué départemental de l'éducation de base .Une école construite à base des briquettes de terres écologiques.

Connectica est une ONG reconnue d'utilité publique par décret présidentiel qui oeuvre dans divers domaines parmi lesquel l'éducation et de la santé .Pour son promoteur Gilles Hervé Nomegne Nguenang , cette école donnera l'opportunité aux nombreux déplacés internes de la guerre du nord ouest et de sud Ouest de mieux se scolariser

.