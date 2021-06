CAMEROUN :: Crise dans les régions anglophones : Les Etats-Unis mettent en garde, les Etats-Unis sanctionnent. :: CAMEROON

Dans une déclaration le lundi 7 juin, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, Antony Blinken, a annoncé des sanctions ciblées contre les parties prenantes au conflit, en précisant clairement que son pays s'était engagé à œuvrer pour le retour de la paix dans les deux régions en conflit. La substance de la déclaration indique "Je mets en place une politique imposant des restrictions de visa aux personnes soupçonnées d'être responsables ou complices de l'entrave à la résolution pacifique de la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Cette décision reflète notre engagement à faire avancer un dialogue pour résoudre pacifiquement la crise anglophone et soutenir le respect des droits humains »,

Sept jours après, le sujet revient dans l’actualité. Le journal Emergence révèle Sanctions américaines : « Tout savoir sur la liste des personnalités visées ». L’ambassadeur des Etats-Unis se prononce. Les internationalistes Wanah Immanuel Bumakor et Romuald Francis Mvo’o expliquent l’impact des restrictions de visa.

Le quotidien La Nouvelle Expression va plus loin avec la publication de la Liste des personnalités visées par les sanctions américaines selon Cameroun Concord News

Dion Ngute: Premier ministre Joseph Beti Assomo: Ministre de la Défense Général René Meka Claude : chef d’état-major des armées Général Nka Valère : Commandant de la 5e Région militaire interarmées Lele Lafrique Adolphe : Gouverneur du Nord-Ouest Issa Tchiroma Bakary : Ancien Ministre de la Communication Prof. Elvis Ngolle Ngolle: Universités et autres ministères Gouverneur Okalia Bilai : Gouverneur de la région du Sud-Ouest Sadi René Emmanuel : actuel Ministre de la Communication Ferdinand Ngoh Ngoh: Ministre d’État, Secrétaire général à la Présidence de la République Général Daniel Elokobi Njock: Commandant d’opération au sein de la Gendarmerie nationale Prof. Fame Ndongo: Ministre de l’Enseignement Supérieur Commissaire divisionnaire Mbarga Nguele: Délégué général à la sûreté nationale Paul Atanga Nji: Ministre de l’Administration Territoriale Philémon Yang : ancien Premier ministre Amougou Belinga : PDG de la chaîne de télévision Vision 4 Ghislain Samou Nguewo: proche collaborateur de Paul Biya Bonaventure Mvondo Assam : ancien député de la RPDC Paul Elung Che : Secrétaire général adjoint à la Présidence de la République Modeste Mopa Fatoing: Directeur général des Impôts Robert Nkili: Ministre du Travail puis des Transports entre 2002 et 2015 Louis-Paul Motaze: Ministre des Finances Alamine Ousmane Mey : Ministre de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) Samuel Mvondo Ayolo: Directeur du Cabinet Civil de la Présidence Christian Mataga: Fils de Philippe Mataga, ancien ministre des Relations extérieures Laurent Esso : Ministre de la Justice Dr. Owona Nguni : Académique Mengot Victor : Conseiller spécial à la Présidence Paul Tasong: ministre délégué auprès du ministère de l’Économie et du Plan Chief George Tabetando: Sénateur et Chef Traditionnel à Bachuo Ntai Peter Mafany Musonge: Sénateur et Président de la Commission nationale sur le bilinguisme et le multiculturalisme Oum II Joseph : Préfet du Manyu Cavayé Yéguié Djibril : Président de l’Assemblée nationale

Sur le sol Américain, les choses vont plus vite, avec la traque aux séparatistes qui alimentent la guerre séparatiste par le Trafic d’armes au profit des ambazoniens. L’Anecdote révèle que « Les USA passent à l’action ». Trois individus de nationalité camerounaise, Edith Ngang, Walter Alambi Muma et Saint Michael Nchumuluh Tamufoh viennent d’être inculpés par le département américain de la Justice pour financement et armement des milices sécessionnistes via le Nigeria depuis les Etats-Unis...

Pour Le journal Le Détective « Trois camerounais inculpés aux USA ». Alambi Walters Muma, Edith Ngang et Tamufoh Nchumuluh St Michael sont accusés de complicité, financement armement des terroristes à partir du sol américain. Ils auraient, depuis 2017, fait transporter des armes par bateau en direction du Nigeria, qui partage une frontière avec les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun en crise. D’autres inculpations sont annoncées. Chaud devant pour les ambazoniens et leurs suppôts tapis au pays de l’Oncle Sam...

Au sujet justement du NOSO et le Statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Cameroon Tribune parle des « médiateurs de tous les espoirs ». Neutralité, impartialité, lutte contre le discours haineux, prise en compte des desiderata des populations sans distinction aucune, sont au rang des premières attentes exprimées par les populations à la suite de la nomination des Public Independent Conciliators, dont l’une des missions est d’examiner et régler à l’amiable les litiges opposant les usagers à l’administration régional et communale.

Une attitude qui n’est pas du gout du journal Repères qui pense que le pays est « Gouverné sur hautes instructions ». Le président de la République tient rarement des conseils de ministres pour donner directement ses instructions aux membres du gouvernement, transformant du coup son principal collaborateur en principale courroie de transmission. Mais d’aucuns rechignent à les mettre en œuvre, y voyant plutôt une initiative personnelle de ce dernier