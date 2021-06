CAMEROUN :: Soutien de United4Cameroon au professeur Franklin Nyamsi Wa Kamerun

C’est avec inquiétude et préoccupation que United4Cameroon, ses membres et partisans ont appris la cabale concertée des parrains de la Françafrique qui s’abat en ce moment sur le distributeur du pain spirituel de la liberté de l’Afrique, le professeur Franklin Nyamsi Wa Kamerun.

Tel que l’a dévoilé l’éveilleur des consciences Franklin Nyamsi lui-même, il fait depuis quelques semaines l’objet d’une harcelante persécution juridique, politique et professionnelle, exercée par le sommet de l’État français et ses affidés chefs d’États africains fantoches de la Françafrique.

Ce déploiement sans précédent de toute la violence de la force de l’État colonial français contre le combattant pour la décolonisation structurelle et totale de l’Afrique francophone prouve à ne plus en douter que le combat de sensibilisation et de mobilisation pour l’avènement de l’État de droit en Afrique francophone, que mène avec brio l’intellectuel engagé Franklin Nyamsi est juste, efficace, et pousse dorénavant la Françafrique à bout d’arguments.

Aussi, United4Cameroon, une initiative de la société civile de la Diaspora camerounaise qui mène le même combat de la sensibilisation, de la mobilisation et de l’accompagnement du peuple Camerounais dans toutes ses démarches pacifiques vers un État de droit au Cameroun, apporte son soutien total et toute sa solidarité au professeur Franklyn Nyamsi Wa Kamerun, dans cette épreuve et dans la suite de son juste combat pour la dignité du peuple africain.

Que nos ancêtres protègent et guide ce digne fils de l’Afrique, Franklin Nyamsi, dans ce juste combat libératoire de l’Afrique francophone en général et du Cameroun en particulier, de la vassalité de la France et de la dictature de la Françafrique.

Que vive l’Afrique libre et véritablement indépendante.

L'équipe United4Cameroon

10 juin 2021