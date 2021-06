CAN 2021 : Les contours de la visite du SG de la CAF au Cameroun :: CAMEROON

Véron Mosengo-Omba arrive le 14 juin prochain à Yaoundé en compagnie d’une importante délégation dans laquelle figure un cadre de l‘administration de la FIFA.

Le secrétaire général de la CAF va conduire une délégation à Yaoundé du 14 au 16 juin prochain. Véron Mosengo-Omba va notamment s’entretenir avec le président du Comité Local d’Organisation de la CAN 2021, par ailleurs ministre des Sports, Narcisse Mouellé Kombi, le 15 juin 2021. Au regard de la dernière actualité, il n’est pas superflu de subodorer que les échanges vont tourner autour de la programmation de la nouvelle date du tirage au sort de la CAN 2021. La question du prestataire en charge de l’organisation de ladite cérémonie devrait également être abordée.

Dans sa lettre, le SG de la CAF affirme : « Nous reconnaissons les efforts déjà engagés par le COCAN pour l’organisation du tirage au sort à la date initialement arrêtée au 25 juin 2021. Mais compte tenu des contraintes logistiques et organisationnels, il nous apparait indispensable de donner à tous les acteurs plus de temps pour finaliser, chacun de son côté, cette organisation que la pandémie du Covid-19 ne manque pas de compliquer ». Le SG de la CAF avait poursuivi : « Afin d’en discuter concrètement, et pour resserrer les liens de partenariat qui nous unissent autour d’un objectif commun, le président de la CAF m’a demandé de venir rencontrer sur place les autorités compétentes et notre association membre ».

Des employés de La FIFA dans la délégation

Le patron de l’administration de la CAF sera accompagné, à Yaoundé, d’Anthony Baffoe, Secrétaire Général adjoint chargé du développement du football. Samson Adamu, le Directeur des Compétitions de la CAF, sera également du voyage de Yaoundé. Le Nigérian a conduit une mission de l’organisation panafricaine de football du 9 au 12 mai dernier au Cameroun. Celle-ci est venue s’enquérir des contours de l’organisation pratique de la cérémonie du tirage au sort et s’accorder avec le COCAN 2021 sur certains points essentiels. Colin Smith, le Chef des tournois et événements de la FIFA, va lui-aussi revenir au Cameroun avec le SG de la CAF. L’Américain a fait partie de la dernière mission d’inspection FIFA-CAF de mai dernier. Hormis le tirage au sort, la signature de l’Accord-cadre entre la CAF et le Cameroun, via sa fédération de football (Fécafoot) concernant l’organisation de la CAN 2021, pourrait également s’inviter au menu de la visite.