Des prisonniers se font passer pour des personnalités de la république pour arnaquer

Le premier individu à être démasqué est le sieur Samuel Bondjo, détenu à la prison centrale de Douala depuis plusieurs années.

Il se faisait passer pour le préfet du département du Wouri et pour le secrétaire d’État à la défense. Parmi les ministres qu’il a réussi à contacter, il y’a Célestine Ketcha Kourtes, Jules Doret Ndongo et Victor Mengot sans toutefois réussir à leur extorquer le moindre Fcfa. Il s’est donc rabattu vers des directeurs généraux de Cimencam et du chantier naval, ainsi que vers le chef secteur douane à qui il a pu extorquer d’importantes sommes d’argent. Entre 100 mille et 1 million de Francs CFA.

Au cours de l’enquête menée par la gendarmerie nationale, deux autres individus ont été localisés à la prison centrale de Douala parmi lesquels un ancien militaire révoqué en 2007. Le sergent-chef Mékinda a reconnu sa complicité dans cette affaire d’usurpation d’identité. Contrairement à ses complices il a reconnu l’avoir fait pour subvenir aux besoins de sa famille. Un acte qu’il a dit regretter. Les trois hommes opéraient ainsi, depuis la prison de New Bell où ils sont incarcérés depuis plusieurs années, ils seront présentés au Procureur de la République.