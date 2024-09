CAMEROUN :: Partenariat en perspective entre l’Hôpital Général de Yaoundé et l’ASBY :: CAMEROON

La séance de travail du 08 août 2024 entre la délégation de l’Association des BAYAM SELLAM du Cameroun et le Directeur de l’hôpital général de Yaoundé a été une occasion pour les deux parties de renforcer les liens et Mme Bala Marie BILOA Présidente cette association humanitaire à but non de présenter les projets imminents notamment la construction du marché moderne au quartier NSAM à Yaoundé capital politique du Cameroun.

Sur le plan sanitaire, la Présidente voudrait que les BAYAM SELLAM soient pris en charge à moindre coût à l’hôpital général de Yaoundé vu la situation précaire de cette masse sociale. C’est également le projet de partenariat qui a meublé les échanges.

Le Pr Vin DE PAUL DJIENTCHEU, Directeur de l’hôpital Général et membre d’Honneur l’ASBY a accueilli cette initiative beaucoup d’enthousiasme.

En présence de sa Présidente Fondatrice, le rendez-vous a été pris pour la mise en place de cette convention de partenariat dans les prochains jours.