CAMEROUN :: PME : Huawei pense que le Digital est un atout important pour la vitalisation du secteur des PME. :: CAMEROON

C'est à cet effet que l'équipementier chinois des Télécommunications, HUAWEI, a pris part le 27 mai dernier, à un webinaire sur le thème : "Digital : la clé de la renaissance des PME". Via la plateforme d'échanges en ligne via Zoom. Cette conférence en ligne a connu la participation de Mme Edmonde DJIOKENG TEBOH, Directrice Relations Publiques de HUAWEI CAMEROUN, Zone CEMAC ainsi que celle des hauts responsables de plusieurs pays, en occurrence Mme la Ministre de l’inclusion Financière et de l’organisation du secteur informel au Togo : S.E Mme Mazamesso Assih, de Monsieur le Secrétaire d’état en charge de la Modernisation et de l’administration en Côte d’ivoire : S.E.M Kouassi Kouame Brice ; Monsieur Zhakaria el Moujahid : Directeur écosystème Digital agence Digital du développement au Maroc ; Mr le Directeur Général de l'Agence de Promotion des PME du Cameroun, Jean Marie BAGDA. Ce dernier a encouragé les jeunes Camerounais créateurs de PME, et indiqué qu'il est capital d'aider ces derniers à trouver des solutions endogènes. Option qui selon lui, est avantageuse, parce que moins coûteuse.

Que de hauts responsables d'entreprises le 27 mai 2021, pour le webinaire sur la renaissance des Petites et Moyennes Entreprises ( PME), à l'aune de la pandémie du Coronavirus: le Maroc, la Côte d'ivoire, le Togo, le Cameroun et la France.

Madame Edmonde DJIOKENG TEBOH la Directrice Relations Publiques Zone CEMAC du géant chinois et mondial des télécommunications HUAWEI, s'est particulièrement distinguée par ses interventions pertinentes. Les interventions de la haute Cadre du leader mondial des télécommunications, ont porté sur les points suivants :

- Comment profiter de l'immense potentiel de la digitalisation, afin de vitaliser la PME africaine ?;

- L'identification des freins à la digitalisation des PME, ainsi que des voies et moyens pour les surmonter ;

- Les stratégies de conduite du changement, ainsi que le rôle du capital humain dans la conduite de cette transition ;

- Les infrastructures technologiques nécessaires pour accompagner le processus ; les mécanismes d'accompagnement des pouvoirs publics et des institutions concernées, ainsi que la nécessité de travailler à l'implémentation d'une culture digitale parmi les promoteurs des PME.

Le plaidoyer de Edmonde DJIOKENG TEBOH pour l'investissement dans le numérique

Prenant la parole, la Directrice Relations Publiques de HUAWEI , Zone CEMAC, a plaidé pour un investissement conséquent dans le numérique, afin de favoriser l'automatisation, et améliorer les capacités numériques des PME dans la gestion des risques. Pour Madame TEBOH, les jeunes doivent se former aux enjeux du Digital, afin de constituer une véritable force numérique. Toute chose qui selon elle, explique l'engagement sans réserve de HUAWEI, pour la formation de la jeunesse estudiantine en TIC, à travers notamment de précieux programmes comme TECH4ALL, SEEDS FOR THE FUTURE, ou encore HUAWEI ICT ACADEMY.

Une invitation totale à la connaissance et à l'usage des TIC

Pour Madame TEBOH la Directrice Relations Publiques HUAWEI, Zone CEMAC, la formation en TIC et la maîtrise parfaite de leur usage, est un préalable pour les promoteurs des PME. Pour ce faire, elle appelle au recours des experts en stratégie de l'économie numérique durable, ainsi qu'à la maîtrise des infrastructures constitutives des TIC.

La maîtrise des TIC pour vulgariser et vendre ses produits

La haute Cadre de HUAWEI Zone CEMAC, donne des raisons aux promoteurs des PME, de se mettre résolument à l'école du Numérique. Pour Madame TEBOH, les TIC permettent et à moindre coût, de faire connaître ses produits, et de les vendre à grande échelle, sans avoir à se déplacer. " Les TIC permettent aux promoteurs des PME, de rencontrer et d'échanger avec des investisseurs et des bailleurs de fonds situés à l'autre bout du monde, sans avoir à se déplacer physiquement. Le Digital permettra aussi aux PME, de créer de la notoriété sur la durée, ainsi qu'un référencement fiable auprès des partenaires financiers", a déclaré Madame TEBOH la représentante de la firme chinoise HUAWEI, au webinaire du 27 mai dernier, sur la renaissance des PME à travers le Digital.

Partenaire stratégique du Cameroun pour le développement de son économie numérique à l'aune de son émergence en 2035, HUAWEI œuvre aux côtés du Gouvernement camerounais, pour toutes les questions relatives à la vitalisation de son écosystème digital.