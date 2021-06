CAMEROUN :: Heineken donne une autre dimension à la finale de la Champions league :: CAMEROON

A l’occasion de la finale de la prestigieuse compétition des clubs son sponsor majeur a permis au public camerounais de vivre cette expérience différemment.

Chelsea vs Manchester city. Voilà l’affiche de la finale de la Champions league qui s’est jouée samedi dernier au stade du dragon de Porto.

Pour rapprocher le public camerounais très fan de football à l’ambiance du Portugal, Heineken , sponsor majeur de la compétition a organiser une activation en mode finale de champions league grandeur nature. Dans le rôle du stade de porto, c’est le Black &White qui a fait office de terrain de jeu.

Après une année 2020 marquée par la crise du coronavirus, il était de bon ton que pendant qu’en Europe on renouait avec le public dans les stades à l’occasion de cette finale , qu’on fasse de même au pays de Samuel Eto’o.

C’est donc en grands nombres que les fans de Chelsea et ceux de Man City se sont rendu au Black & White pour vivre une nouvelle expérience de la Champions league grâce à Heineken.

Parti avec le slogan "You're never watching alone" la finale vécue à Douala avait la même saveur que porto.

Après s’être prêtés au jeu des pronostics dès leur entrée au stade du jour les supporters des deux équipes ont vibré tout au long de la rencontre au rythme des différentes actions de part et d’autres. Après l’ouverture du score de Chelsea, les supporters des Sky blues de Man City vont avoir l’occasion d’exulter à plusieurs reprises mais malheureusement, les joueurs de cette formation vont pêcher à la finition.

C’est sur un score très étriqué d’un but à zéro que Chelsea va remporter sa deuxième coupe aux grandes oreilles permettant par la même occasion aux gagnants du jeu des pronostics de récupérer leur lots des mains des anciennes gloires du football camerounais que sont Eugène Ekeke , et Éric Djemba Djemba venus rehausser l’expérience de cette finale telle que voulue par Heineken.