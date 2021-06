CAMEROUN :: LA MISSION BUSINESS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AIX MARSEILLES POINTE À L'HORIZON. :: CAMEROON

Sous le haut patronage de Achille Bassilekin lll, ministre des petites et Moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Africalink la communauté des entrepreneurs d'Afrique et d'Europe organise du 16 au 18 juin 2021 à Yaoundé, une mission business des petites et moyennes entreprises (PME) Aix Marseille Provence au Cameroun.

Cette initiative qui engrangera une plus-value dans le paysage des affaires est portée par Gérard Ntchouabia, président d’association Camerounaise pour les énergies renouvelables (ACER) et Christophe Eken président de la chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun (CCIMA).

Le programme de cette grande messe entrepreneuriale prévoit ;

Mercredi 16 juin 2021 grande cérémonie de lancement du comité Africalink Cameroun. Jeudi 17 juin 2021 rencontres B2B, vendredi 18 juin 2021 l'apothéose matérialisée par les audiences les institutions participantes à ce grand rendez-vous d'affaires Mission#BusinessFirst#Cameroun21.

Cette première édition de la mission Business des petites et moyennes entreprises (PME) Aix Marseille Provence est soutenue par le groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM), par l'association Camerounaise des énergies renouvelables (ACER) et par la chambre de commerce, de l'industrie, des Mines et de l'artisanat du Cameroun (CCIMA).

