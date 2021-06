CAMEROUN :: Nécrologie : Mort de Rissouck à Moulong l'ancien procureur général près la Cour suprême :: CAMEROON

L'une des figures les plus emblématiques du paysage judiciaire camerounais a tiré sa révérence.

Martin Rissouck à Moulong l'ancien procureur général près la Cour suprême du Cameroun, est mort des suites de maladie, ce lundi 31 mai 2021 très tard en fin d'après-midi, au Centre des urgences de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Le patriarche originaire du département du Mbam et Inoubou dans la région du Centre Cameroun, était âgé de 88 ans.

Martin Rissouck à Moulong avait été l'inamovible procureur général près la Cour suprême du Cameroun, pendant 24 ans, auprès d'une autre figure de légendaire de cette suprême juridiction, Alexis Dipanda Mouelle le président. Ayant bénéficié de plusieurs rallonges de carrière par le chef de l'État le président du Conseil supérieur de la magistrature, Martin Rissouck à Moulong est admis à faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2014, à l'âge de 81 ans.

L'ancien procureur général près la Cour suprême du Cameroun a donc tiré sa révérence. Avec lui, s'en va une riche bibliothèque de l'histoire sinueuse de la justice camerounaise, et bien d'observateurs de la scène politique, regrettent qu'il n'ait pas au moins eu le courage de rédiger ses mémoires, pour les laisser à la postérité, ce d'autant plus qu'il n'avait plus rien à perdre, rien à gagner.