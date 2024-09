CAMEROUN :: Tensions entre le CNC et Equinoxe TV : La visite éclair du président Chebonkeng tourne court :: CAMEROON

Le Conseil National de la Communication (CNC) et Equinoxe TV se sont retrouvés face à face dans une ambiance électrique ce mardi, lors de la tournée de sensibilisation du président du CNC, JOE CHEBONKENG KALABUBSE. Cette rencontre, qui s'annonçait déjà tendue, n'a duré que quelques minutes, mettant en lumière les relations houleuses entre l'organe de régulation et la chaîne de télévision.

La visite s'inscrivait dans un contexte déjà chargé, marqué par la récente suspension de l'émission "Droit de Réponse" et l'interdiction de diffusion de son remplaçant, "237 Le Débat". Ces décisions, ainsi que la sanction d'un journaliste de la chaîne, ont considérablement tendu les relations entre les deux entités.

L'atmosphère de la rencontre a été d'emblée symbolisée par l'entrée remarquée de Pierre Laverdure OMBANG, présentateur de "237 Le Débat". Arrivé après la délégation du CNC, il est apparu avec la bouche bâillonnée par un bandeau rouge, geste fort dénonçant ce qu'il perçoit comme une atteinte à la liberté d'expression.

Serge Alain OTOU, rédacteur en chef d'Équinoxe Télévision et Radio, a profité de cette occasion pour exprimer les griefs de la chaîne. Il a dénoncé ce qu'il considère comme des actes d'intimidation envers les journalistes, pointant du doigt les convocations jugées abusives et leur impact psychologique sur le personnel. OTOU a également souligné la perte significative d'audience résultant de ces tensions, déclarant solennellement : "Nous sommes en deuil, Monsieur le Président..."

Face à ces accusations, la réaction du président du CNC a été brève et tranchante. JOE CHEBONKENG KALABUBSE a simplement déclaré : "Je ne suis pas venu pour la guerre." Puis, dans un geste qui en dit long sur l'état des relations entre les deux parties, il a quitté la réunion, mettant fin à l'entrevue après moins de 10 minutes.

Cette rencontre avortée illustre la profondeur du fossé qui sépare actuellement le CNC et Equinoxe TV. À l'approche de 2025, année qui s'annonce cruciale pour le paysage médiatique camerounais, cette confrontation laisse présager une période de tensions accrues entre les médias et les autorités de régulation.

Les enjeux de cette confrontation dépassent le simple cadre d'un conflit entre une chaîne de télévision et un organe de régulation. Ils soulèvent des questions fondamentales sur la liberté de la presse au Cameroun, le rôle du CNC dans la régulation des médias, et la capacité des journalistes à exercer leur métier sans crainte de représailles.

Dans les semaines à venir, il sera crucial d'observer comment cette situation évoluera. Une résolution de ce conflit nécessitera probablement un dialogue plus approfondi entre les parties, ainsi qu'une réflexion plus large sur l'équilibre entre régulation et liberté d'expression dans le contexte médiatique camerounais.