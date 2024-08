Match Cameroun-Namibie : L'ONIES alerte sur l'impossibilité de retransmission à Garoua :: CAMEROON

L'Office national des infrastructures et des équipements sportifs (ONIES) a lancé un avertissement sérieux à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) le 29 août. L'ONIES affirme qu'il est techniquement impossible de retransmettre le match Cameroun-Namibie prévu le 7 septembre si celui-ci se tient au Stade Roumdé Adjia de Garoua.

Dans sa correspondance, l'ONIES souligne qu'un délai minimum de 20 jours est nécessaire pour installer les équipements de la CRTV, la chaîne nationale accréditée pour diffuser les matchs des Lions Indomptables. Ce temps est indispensable pour assurer la production et la diffusion du signal TV international, un délai largement dépassé dans la situation actuelle.

L'ONIES détaille les contraintes logistiques majeures :

1. Positionnement des équipements : Les cars régie OBVAN et les fly cases, essentiels à la retransmission, ne sont pas actuellement à Garoua.

2. Transport des OBVAN : Situés à Yaoundé, ces véhicules devraient parcourir environ 950 km à très faible vitesse, en raison des risques d'accidents.

3. Installation et tests : Le stade de Garoua n'étant pas précâblé pour ce type de production, l'installation et les tests nécessaires prendraient au moins dix jours supplémentaires.

4. Contraintes des fly cases : Bien que transportables par avion, ils ne peuvent être utilisés à Garoua faute de salle technique appropriée.

Face à ces obstacles, l'ONIES conclut qu'il est matériellement impossible de garantir la retransmission du match dans les délais impartis. Cette situation risque de priver de nombreux supporters camerounais et namibiens de la possibilité de suivre cette rencontre à la télévision.

Cette mise en garde place la Fécafoot dans une position délicate. L'instance dirigeante du football camerounais se trouve maintenant face à un dilemme crucial concernant le choix du lieu définitif pour ce match important.

Les implications de cette situation sont multiples :

1. Impact sur les fans : Des milliers de supporters pourraient être privés de la possibilité de suivre le match, ce qui pourrait affecter l'engouement autour de l'équipe nationale.

2. Enjeux financiers : La non-retransmission du match pourrait avoir des répercussions financières significatives, tant pour la Fécafoot que pour les diffuseurs.

3. Image du Cameroun : Cette situation pourrait potentiellement ternir l'image du pays en tant qu'organisateur d'événements sportifs internationaux.

4. Tensions institutionnelles : Ce désaccord entre l'ONIES et la Fécafoot pourrait exacerber les tensions existantes entre les différentes institutions sportives du pays.

La Fécafoot se trouve donc face à une décision cruciale. Elle doit peser soigneusement les avantages de maintenir le match à Garoua contre les inconvénients potentiels, notamment la perte d'une audience télévisuelle importante.

Cette controverse souligne également l'importance d'une meilleure coordination entre les différents acteurs du sport camerounais. Une planification plus anticipée et une communication plus fluide entre l'ONIES, la Fécafoot et les autres parties prenantes pourraient à l'avenir éviter ce type de situation de dernière minute.

En conclusion, alors que le temps presse, tous les regards sont tournés vers la Fécafoot. Sa décision aura des répercussions significatives, non seulement sur ce match spécifique, mais potentiellement sur l'organisation future d'événements sportifs au Cameroun.