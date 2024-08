CAMEROUN :: Clap de fin pour le Wiki Loves Africa 2024 :: CAMEROON

Ce samedi 24 août 2024, l’association Wikimedians of Cameroon User Group a marqué la fin de la campagne internationale Wiki Loves Africa 2024 lors d'une cérémonie organisée à Douala.

Cet événement a mis en lumière les 10 meilleures photos issues du concours, offrant une célébration vibrante de la créativité africaine.

Le thème de cette année, intitulé "L'Afrique Crée", avait pour objectif de valoriser les activités créatrices de valeur sur le continent, en mettant en avant des artisans, artistes, et professionnels dont les métiers façonnent l’avenir de l'Afrique. Le concours, qui s’est déroulé du 1er mars au 30 avril 2024, était ouvert à tous, sous réserve que les photos aient été prises sur le continent africain. Outre les photos, les participants pouvaient soumettre des fichiers audio et vidéo, démontrant la diversité des moyens de capturer l'essence de la créativité africaine.

Le jury au Cameroun, composé de trois photographes professionnels, a dû sélectionner les meilleures photos parmi 716 images en compétition. Les critères de sélection reposaient sur l'adéquation avec le thème, la provenance africaine des images, ainsi que leur qualité technique et artistique. Les 10 lauréats représentent une diversité de perspectives, chacune racontant une histoire unique de la création africaine.

Pour Minette Lontsi, ambassadrice du concours en Afrique francophone, cette initiative revêt une importance cruciale : "Il y a très peu d'images africaines sur Internet. La finalité du concours est d’augmenter le nombre d'images africaines disponibles en ligne, librement accessibles, conformément à l'esprit de partage et de liberté de Wikimedia."

Parmi les lauréats figure Yepga Pierre, surnommé "Le Bachelor", qui a remporté la 7e place. Selon lui, "Wiki c'est le partage," et c’est cet esprit de collaboration qui l’a poussé à participer à Wiki Loves Africa.

Le concours Wiki Loves Africa, lancé chaque année, permet aux Africains de documenter leur environnement en partageant des fichiers médias sur Wikimedia Commons. Ces contributions enrichissent non seulement Wikipédia mais aussi l’ensemble des projets de la Fondation Wikimedia, et contribuent à diversifier les représentations de l'Afrique en ligne. Avec des thèmes qui varient d'année en année, tels que les festivals, la vie quotidienne ou encore l'art public, Wiki Loves Africa continue de capturer et de préserver le patrimoine visuel et culturel africain pour les générations futures.

L'édition 2024 de Wiki Loves Africa aura, sans conteste, réussi à rassembler des artistes passionnés autour d’un objectif commun qui est de faire rayonner la créativité africaine à travers le monde.