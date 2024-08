CAMEROUN :: Demande d'ouverture d’enquête sur la détention arbitraire de 04 citoyens à la gendarmerie de Mfou :: CAMEROON

Le Médiateur Universel, Président de la Commission à Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé de la défense Détention arbitraire de quatre jeunes citoyens en très piteux état dont l’un avec une grave blessure par balle au pied dans les cellules de la Compagnie de gendarmerie de MFOU

DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE URGENTE ET DES SANCTIONS EXEMPLAIRES

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes compliments, et de vous informer que les services de gendarmerie de MFOU, sont devenus hors de tout contrôle, avec des abus en série et la corruption rampante.

Actuellement des jeunes gens sont détenus depuis des semaines dans les cellules de la compagnie en toute illégalité. Ces enfants ont été durement torturés, gratuitement, sous de fallacieux prétextes. Insatiables, on demande l’argent, l’argent et l’argent. Un des enfants a reçu une balle au pied, et souffre durement, pendant que d’autres sont complètement déformés. On joue comme au football, entre les divers services hiérarchiques. Les familles sont complètement désemparées.

Cher compatriote,

Une enquête urgente s’impose, et des sanctions exemplaires doivent suivre. Il faut absolument dégager les éléments pourris, chroniquement corrompus et criminels. Nous avons trop de défis à relever pour continuer à nous accommoder de voyous dans les corps de sécurité de la république. C’est le lieu de rappeler que personne ne comprend plus ce qui se passe à MFOU, où des gangs de criminels sévissent impunément avec le soutien actif et ouvert d’un haut magistrat, une dame Avocat général à la Cour suprême. Au lieu d’aller expulser ces criminels qui ont détruit des usines, pillé des domiciles et défié l’Etat, agressé même les gendarmes, on s’acharne plutôt sur d’innocents gamins.

Hautes et fraternelles considérations./.

SHANDA TONME