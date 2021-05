CAMEROUN :: Le grand prix Cimencam Hydro fait revivre le cyclisme à Douala :: CAMEROON

La matinée de Dimanche 23 Mai 2021 a vibré au rythme de la petite reine. A l’occasion du « grand prix Cycliste Cimencam », organisé par la Société des Cimenteries du Cameroun en partenariat avec la league professionnelle du Cyclisme pour le Littoral.

La première édition du grand prix Cimencam Hydro a fait son tour. Plein de rebondissements. Le parcours était circonscrit au quartier Deido, au cœur du premier arrondissement de la ville.

Les localités école publique Deido, rond point feu rouge Bessengue, Rond point Deido, pharmacie Akwa-Nord et pont Bonabassem ont vibré au son des cirénes.

Sept catégories étaient mises en compétitions venues des sept leagues des dix que compte le Cameroun. Les minimes, les cadets, les juniors, les seniors et les veterans A et B auxquelles il faut ajouter les dames. Les populations ont accourues, tout au long du parcours « On n’avait pas vu cela depuis de longues années. La course Cycliste autant qu’elle nous manquait nous rappelle cette ambiance qui régnait dans la ville de Douala » Un habitant se souvient. Dans la tribune installée au rond point de l’école publique, il y avait les autorités administratives, traditionnelles et sportives que compte la ville de Douala.

Au centre, un podium était installé. Qui distillait des décibels. Pour Cimencam, il fallait fédérer le public autour d’un évènement sportif majeur. Mais aussi, proposer une offre de produits diversifiés dans la construction des bâtiments des routes des ponts…Aussi, dans sa vision de l’innovation, le ciment hydrofuge vient comme la solution pour les bétons et mortiers en milieu humide comme la ville de Douala.

Sur le terrain de l’action, une délégation de l’Ambassade de France à Yaoundé est venue rehausser l’éclat de l’évènement. Avec, comme coureur chez les vétérans, l’ambassadeur lui-même. Aux journalistes, le diplomate Français a promis « se battre comme un lion. Et il l’a fait, de fort belle manière pendant la compétition » Des touts petits aux grands, les coureurs ont rivalisés d’adresse au vélo, sous les applaudissements nourris des populations massées. Il y a eu des chutes et des abandons qui sont venus donner une saveur a la compétition ; cela fait partie du jeu.

Après trois tours de piste, Sonkwe Nelson franchira la ligne d’arrivée comme champion des cadets. Jolie Diskal Memouna qu’on ne présente plus est la championne de la catégorie féminime. Cette dame qui gagne toutes les compétitions a devancé sa poursuivante de 3 minutes. L’apothéose du grand prix a été atteinte au cours de la rivalité entre les deux ténors du cyclisme : SNH vélo contre Douala vélo club.

Après 07 tours de chasse poursuites et de démonstrations du know how, Kamsong Abessolo de SNH franchira la ligne d’arrivée au titre de champion de la compétition.

Pour un coup d’essai, c’était un coup de maitre. Et Cimencam a promis revenir avec d’autres tonnes de ciment comme prix à gagner.