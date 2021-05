CAMEROUN :: L’AUF et l’université Douala ouvrent un centre d’employabilité à l'IUT :: CAMEROON

Assurer une insertion professionnelle sûre à tous les étudiants de l’université de Douala tel est Le défi de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) .

« C’est un nouveau projet que l’Agence universitaire de la francophonie lance au niveau mondial et nous ouvrons un centre pilote ici en partenariat avec l’université de Douala grâce à l’accueil de l’IUT. Ce centre d’employabilité est un centre au service des étudiants pour les préparer à l’insertion professionnelle et pour identifier ceux d’entre eux qui sont capables d’aller jusqu’au bout de l’acte entrepreneurial et de créer leur propre entreprise », tels sont les mots du Pr Silm Khalbous, recteur de L’Auf au moment de présenter les motivations qui l’ont amené à créer et loger le centre d’employabilité francophone à l’université de Douala.

Il sera question ici de donner des clés entrepreneuriales aux étudiants. Ce qui leur permettra à la fin de leurs études, soit de se mettre aisément à leur propre compte, soit de rapidement trouver du travail au niveau local ou à l’international. « C’est un centre de carrière qui se propose de faire un bilan de carrière, un bilan de compétences aux étudiants, qui se propose d’offrir un certain nombre de formations complémentaires aux étudiants avant qu’ils ne soient diplômés, qui se propose également d’offrir des certifications en langue, en nouvelles technologies. Tous ces éléments ont pour objectifs d’augmenter la capacité d’un étudiant à être embaucher dans des postes importants au niveau national et même international », renforce l’AUF.

Le Centre d’employabilité que l’AUF a ouvert à Douala le 19 mai 2021 fonctionnera en réseau avec d’autres Centres similaires disséminés à travers l’Afrique, à travers le monde. « L’Agence va également mettre à disposition du centre d’employabilité francophone un réseau international de grande ampleur. Nous allons inter connecter ce centre à plusieurs centres qui existent déjà dans le monde. Ce qui permettra aux étudiant camerounais et ceux de Douala en particulier d’être dans un espace d’échange avec plusieurs étudiants de plusieurs nationalités dans plusieurs pays, ce qui permettra d’ouvrir des perspectives à ces étudiants », ajoute le Pr Slim Khalbous.

Cette initiative de l’AUF est appréciée par l’université de Douala, une institution engagée dans une série de transmutations visant à donner mille chances à ses étudiants pour qu’ils trouvent du travail à la fin de leurs études.

Le Pr Magloire Ondoa , recteur de l’université de Douala Douala et hôte de la cérémonie dira à ce propos que :« Le centre d’employabilité est un projet que l’université de Douala va superviser avec toute son énergie. L’université est engagée dans un vaste programme que l’on a appelé modestement le Complexe de la professionnalisation. C’est un complexe de 19 bâtiments, pour 7000 places assises au départ, mais la visée c’est 9000 places exclusivement consacrées à la professionnalisation. Le Centre d’employabilité vient à point nommé dans la perspective d’une collaboration qui permettra de réduire la distance entre la formation et l’emploi avec pour objectif de gagner l’employabilité et immédiate des étudiants »