CAMEROUN :: L'eau potable à Yaoundé et ses environs: le projet PAEPYS sonne la fin du calvaire. :: CAMEROON

Avec la mise en service de l'unité d'approvisionnement en eau potable Yaoundé et ses environs ( PAEPYS), le Ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba, sur Très Haute Instruction du Chef de l'État, va procéder ce 20 Août 2024 à Yaoundé à la mise en service officielle de l’unité d’approvisionnement en eau potable de Yaoundé et ses environs ( PAEPYS ) .

Cette cérémonie très courue, médiatisée et très attendue de la population Camerounaise marquera l’opérationnalisation du Projet d’approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga (PAEPYS), lancé en 2016.

Ce mégaprojet, le plus grand en matière d’eau potable au Cameroun, la mobilisation du Ministre de l’Eau et de l’Energie Gaston Eloundou Essomba, qui a multiplié des descentes sur le terrain et des initiatives tout au long du process, a permis que le projet soit mené à bon port .

Il faut le préciser, la demande en eau potable à Yaoundé est de 260 000 mètres cubes par jour. Le déficit de production de Yaoundé, est estimé à 80 000 m3/j. Or, les unités de production existantes n'en produisent dans le meilleur des cas que 160 000, selon le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Toutefois, le gouvernement a déployé des stratégies pour que les unités de production puissent être développées proportionnellement à la croissance démographique.

Soulignons-le, le PAEPYS a été financé par un prêt d’Eximbank China, pour un coût total de 399 milliards FCFA et exécuté par l’entreprise chinoise Sinomach. Il devrait mettre un terme au déficit en eau potable de la ville de Yaoundé, en apportant dans sa phase initiale un complément de 300 000 m3/j, puis 400 000 m3/j dans la phase d’extension. Il permettra également de couvrir les villes et localités riveraines, notamment "Batchenga, Obala, Nkometou, Soa et Ntui".

Notons en fin de compte d'après le ministère de l'eau et de l'énergie, plusieurs quartiers de la cité capitale sont alimentés depuis quelques jours à partir de "PAEPYS". Les branchements se poursuivent encore afin d'alimenter tous les quartiers de la ville de Yaoundé et environs orphelin depuis 4 , 5 ans de ce précieux liquide.